Haber Tarihi: 31 Temmuz 2024 16:34 - Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2024 16:34

EKPSS tercihleri ne zaman 2024? EKPSS tercih kılavuzu

EKPSS tercihleri gündemde araştırılan başlıklar arasında yerini aldı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) 28 Nisan'da gerçekleştirildi. Sınavın değerlendirme işlemleri tamamlanarak sonuçları 23 Mayıs 2024 tarihinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı. Gözler tercih sürecine çevrildi. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman 2024? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

EKPSS tercihleri ne zaman 2024? EKPSS tercih kılavuzu
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EKPSS tercih kılavuzu ve tarihleri merakla bekleniyor. 28 Nisan'da gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Sınavının sonuçları 23 Mayıs 2024 tarihinde erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebildi. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman 2024? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

2024 EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS tercihlerinin yapılacağı tarihler henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından EKPSS tercih kılavuzunun yayınlanması ile birlikte tercih tarihleri de netlik kazanmış olacak.

TERCİH VE YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

TERCİHLERİN YAPILMASİ İÇİN GENEL BİLGİLER

Adayların tercihlerini, sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadrolar arasından yapmaları gerekiyor. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama veya sınavdan sonra daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olma gibi nedenler, adaya, sınava girdiğinden farklı bir düzeyde tercih yapma hakkı tanımaz.

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması gerekiyor. Tercih işleminde mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmaz. Engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS veya kura sonucuna göre yerleştirme yöntemleri uygulanır. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirilir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır.

EKPSS SONUCU İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilir. Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık elektronik ortamda kontrol edilir. Bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilir.


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