Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi Levallois Paris Saint Cloud

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu altıncı ve son hafta maçında çarşamba günü Fransa temsilcisi Levallois Paris Saint Cloud'u konuk edecek.



Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.



Karşılaşmayı Sırbistanlı Tomislav Popovic ile Azerbaycanlı Eldar Zulfugarov hakem ikilisi yönetecek.



Grupta oynadığı 5 maçı da kazanarak ilk sırada yer alan Eczacıbaşı Dynavit, çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti.



Fransa temsilcisi ise grupta yaptığı 5 maçı kaybederek son sırada yer aldı.



