E - Okul fotoğrafları neden kalktı? (2024 - MEB)

Öğrenciler E-okul üzerinden sınav notlarını görmek için sisteme giriş yaptı ve beklemedikleri bir bildirim ile karşılaştı. Öğrenciler bu gelişme sonrası E okul fotoğrafları neden kalktı arama motorlarında araştırmaya başladı. İşte detaylar…

E-okulda bulunan öğrenci profillerindeki fotoğrafların gözükmemesi, öğrenciler, veliler ve hatta öğretmenler tarafından merak edildi. Ama, güncel bilgilere göre, E-Okulda öğrenci fotoğraflarının yeni bir yöntemle güncelleneceği ortaya çıktı.