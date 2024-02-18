Haber Tarihi: 18 Şubat 2024 17:09 - Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2024 17:09

E - Okul fotoğrafları neden kalktı? (2024 - MEB)

E-Okul platformunda yaşanan bir son dakika gelişmesi öğrencileri ve velileri yakından ilgilendiriyor. Peki, E-Okul fotoğrafları neden kalktı?

E - Okul fotoğrafları neden kalktı? (2024 - MEB)
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Öğrenciler E-okul üzerinden sınav notlarını görmek için sisteme giriş yaptı ve beklemedikleri bir bildirim ile karşılaştı. Öğrenciler bu gelişme sonrası E okul fotoğrafları neden kalktı arama motorlarında araştırmaya başladı. İşte detaylar…

E OKUL FOTOĞRAFLARI NEDEN KALKTI?

E-okulda bulunan öğrenci profillerindeki fotoğrafların gözükmemesi, öğrenciler, veliler ve hatta öğretmenler tarafından merak edildi. Ama, güncel bilgilere göre, E-Okulda öğrenci fotoğraflarının yeni bir yöntemle güncelleneceği ortaya çıktı.
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