Haber Tarihi: 13 Şubat 2023 09:36 - Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2023 09:36

Duruşmalar ertelendi mi? Mahkemeler, davalar ertelendi mi?

Deprem nedeniyle duruşmlar ertelendi mi sorusu yanıt buldu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu. Bozdağ, ''3 kişi tutuklandı, 7 şüpheliye yurt dışı yasağı getirildi. Bölgedeki duruşmalar 2 ay ertelendi. Yağma suçlamasıyla 24 saat olan gözaltı süresi 4 güne çıkarıldı'' ifadelerini kullandı. Depremde 70 adli personelin hayatını kaybettiğini söyleyen Bozdağ, ''1 hakim, 3 hakim adayımız olmak üzere toplam 70 personelimizi kaybettik. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 36 personelimiz bulunmakta'' dedi.

Duruşmalar ertelendi mi? Mahkemeler, davalar ertelendi mi?
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HSK, depremin ardından OHAL kapsamında yargı alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca karar aldı. Kararda duruşmalar 6 Nisan 2023'e ertelendiği yer alırken, OHAL ilan edilen mahallerde görev yapan 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın hakim ve Cumhuriyet savcılarının 20 Şubat 2023'e kadar idari izinli sayılacakları belirtildi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarında satır başlıkları;
SORUMLULUĞU BULUNAN 134 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM

Deprem yaşanan illerde adli soruşturmaların süratle başlatılması, yürütülmesi, sorumluluğu olduğu düşünülen şüphelilerin gözaltı maksadıyla Cumhuriyet Savcılıkları tarafından yoğun bir çalışma sürdürülmektedir. Sorumluluğu 134 şüphelinin yıkılan binalarla işlem yapılmış, bu şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 7'si gözaltında. 114 kişinin de gözaltı çalışmaları devam etmektedir. İhmal kusur olanlar tespit edildiğinde hukukin emrettiği bütün işlemler gerçekleştirilecektir.

YAĞMALAMA OLAYLARINDA 57 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu bölgede 75 ayrı olayda 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 57'si tutuklandı. Hem yağma hem hırsızlık ayrıca yardımla ilgili konularda milletimizin acısını istismar etmek suretiyle Cumhuriyet Savcılıkları soruşturma yürütmektedir.

Vatandaşlarımızı bu konuda hassasiyete çağırıyorum. Savcılıklarımız titiz bir soruşturma yürütüyor.

DAVALAR 2 AY ASKIYA ALINDI

Deprem bölgesinde dava ve duruşmalar 2 ay askıya alındı. 10 ilde ikamet edenler ile bu ilde geçici bulunanların 2 ay süreyle ülke genelinde durdurulmuştur.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Bölgede hırsızlık ve yağma olaylarında gözaltı süresi 4 gün uygulanacak. Tutukluluk gözden geçirme süresi bu bölgede 1 defaya mahsus 60 gün uygulanacaktır.

Vatandaşlarımızın herhangi bir suç işlendiğine ilişkin ihbar ve şikayetleri Deprem öncesinde nasıl yapılıyorsa deprem sonrasında da aynı titizlikle devam edecektir.

Ayrıntılar geliyor...


 

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