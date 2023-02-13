Duruşmalar ertelendi mi? Mahkemeler, davalar ertelendi mi?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

HSK, depremin ardından OHAL kapsamında yargı alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca karar aldı. Kararda duruşmalar 6 Nisan 2023'e ertelendiği yer alırken, OHAL ilan edilen mahallerde görev yapan 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın hakim ve Cumhuriyet savcılarının 20 Şubat 2023'e kadar idari izinli sayılacakları belirtildi.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarında satır başlıkları;Deprem yaşanan illerde adli soruşturmaların süratle başlatılması, yürütülmesi, sorumluluğu olduğu düşünülen şüphelilerin gözaltı maksadıyla Cumhuriyet Savcılıkları tarafından yoğun bir çalışma sürdürülmektedir. Sorumluluğu 134 şüphelinin yıkılan binalarla işlem yapılmış, bu şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 7'si gözaltında. 114 kişinin de gözaltı çalışmaları devam etmektedir. İhmal kusur olanlar tespit edildiğinde hukukin emrettiği bütün işlemler gerçekleştirilecektir.Bu bölgede 75 ayrı olayda 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 57'si tutuklandı. Hem yağma hem hırsızlık ayrıca yardımla ilgili konularda milletimizin acısını istismar etmek suretiyle Cumhuriyet Savcılıkları soruşturma yürütmektedir.Vatandaşlarımızı bu konuda hassasiyete çağırıyorum. Savcılıklarımız titiz bir soruşturma yürütüyor.Deprem bölgesinde dava ve duruşmalar 2 ay askıya alındı. 10 ilde ikamet edenler ile bu ilde geçici bulunanların 2 ay süreyle ülke genelinde durdurulmuştur.Bölgede hırsızlık ve yağma olaylarında gözaltı süresi 4 gün uygulanacak. Tutukluluk gözden geçirme süresi bu bölgede 1 defaya mahsus 60 gün uygulanacaktır.Vatandaşlarımızın herhangi bir suç işlendiğine ilişkin ihbar ve şikayetleri Deprem öncesinde nasıl yapılıyorsa deprem sonrasında da aynı titizlikle devam edecektir.Ayrıntılar geliyor...