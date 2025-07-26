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Dünya Su Sporları Yüzme Şampiyonası, Singapur'da!

Kuzey Tunçelli, Hüseyin Emre ve Nusrat Allahverdi'nin Türkiye'yi temsil edeceği Dünya Su Sporları Şampiyonası Yüzme Yarışları, pazar günü Singapur'da başlayacak.

calendar 26 Temmuz 2025 15:02
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Dünya Su Sporları Yüzme Şampiyonası, Singapur'da!
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Dünya Su Sporları Şampiyonası Yüzme Yarışları, pazar günü Singapur'da başlayacak.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre başkent Singapur'daki organizasyonda üç milli sporcu yer alacak.

3 Ağustos'ta sona erecek şampiyonada Türkiye'yi Kuzey Tunçelli, Hüseyin Emre Sakçı ve Nusrat Allahverdi temsil edecek.

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