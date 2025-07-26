Dünya Su Sporları Yüzme Şampiyonası, Singapur'da!

Dünya Su Sporları Şampiyonası Yüzme Yarışları, pazar günü Singapur'da başlayacak.
Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre başkent Singapur'daki organizasyonda üç milli sporcu yer alacak.
3 Ağustos'ta sona erecek şampiyonada Türkiye'yi Kuzey Tunçelli, Hüseyin Emre Sakçı ve Nusrat Allahverdi temsil edecek.
Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre başkent Singapur'daki organizasyonda üç milli sporcu yer alacak.
3 Ağustos'ta sona erecek şampiyonada Türkiye'yi Kuzey Tunçelli, Hüseyin Emre Sakçı ve Nusrat Allahverdi temsil edecek.