Golden State Warriors forveti Draymond Green'in sol baldırında bir zorlanma olduğu ve en az bir hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.



Bu sakatlığın Green'i sırasıyla Sacramento Kings, Chicago Bulls ve Los Angeles Lakers'a karşı oynanacak maçlardan uzak tutacağı açıklandı.



Green, sakatlığı geçtiğimiz Cumartesi günü Washington Wizards'a karşı oynanan maçın üçüncü dakikasında geçirmiş ve oyuna geri dönmemişti.



The Athletic'ten Anthony Slater'a göre Green'in baldırındaki bu problem, bir süredir kendini göstermeye devam eden bir sorun haline geldi.



Green bu sezon 34 maçta 8,4 sayı, 6,0 ribaund, 5,5 asist, 1,1 blok ve 1,0 top çalma ortalamalarına sahip.



