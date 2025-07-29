Victor Osimhen'i kadrosuna katan Galatasaray, kaleci transferini de sonlandırmak için girişimlerini hızlandırdı. Sezon başından beri birçok isimle görüşmeler yapan Sarı-Kırmızılılar, listeyi iki adaya düşürdü.
Manchester City'den Ederson ve PSG'nin başarılı file bekçisi Gianluigi Donnarumma ile görüşmeler devam ediyor. İtalyan ve Fransız basınında yer alan haberlerde Galatasaray'ın bu transferde ön plana çıktığı iddia edildi.
CİTY VE NAPOLİ İLGİLENİYOR
Avrupa basınında yer alan haberlere göre Manchester City, kalede rotasyon ve uzun vadeli planlar için Donnarumma'yı ciddi şekilde değerlendiriyor.
Serie A'dan bazı takımlar da İtalyan kalecinin durumunu yakından takipte. Napoli, kalede güvenilir bir isim ararken, 26 yaşındaki oyuncunun mali şartları nedeniyle bu transfer şu an için zor göründüğü kaydedildi.
EN GÜÇLÜ TEKLİF G.SARAY'IN
Ekonomik açıdan en güçlü teklif Galatasaray'ın olduğu aktarıldı. Bu sebepten dolayı başarılı oyuncunun Galatasaray'a gitme ihtimalinin de her geçen gün arttığı belirtildi.
PSG İLE ANLAŞMA SAĞLAYAMADI
Donnarumma'nın PSG ile olan sözleşmesi, 2026 yılının haziran ayında bitiyor. Deneyimli eldiven, Fransız kulübü ile yapılan görüşmelerde bir sonuç alamadı. İtalyan file bekçisi, 12 milyon euro yıllık ücret istiyor.
Bu rakamı yüksek bulan PSG, bir yandan da kaleci arayışlarını sürdürüyor. Donnarumma ise hem Şampiyonlar Ligi hedefi olan bir takımda oynamak hem de ilk 11 garantisi istiyor. Tecrübeli isim, geçtiğimiz sezon 47 maçta kalesinde 43 gol gördü. İtalyan eldiven, 17 maçta kalesini gole kapattı.
Öte yandan Fransız basınına göre kaleci arayışlarını sürdüren PSG, Lille ile yaptığı görüşmelerde kaleci Lucas Chevailer için 40 milyon euro civarında bir teklifle anlaşmaya yaklaştı.
Manchester City'den Ederson ve PSG'nin başarılı file bekçisi Gianluigi Donnarumma ile görüşmeler devam ediyor. İtalyan ve Fransız basınında yer alan haberlerde Galatasaray'ın bu transferde ön plana çıktığı iddia edildi.
CİTY VE NAPOLİ İLGİLENİYOR
Avrupa basınında yer alan haberlere göre Manchester City, kalede rotasyon ve uzun vadeli planlar için Donnarumma'yı ciddi şekilde değerlendiriyor.
Serie A'dan bazı takımlar da İtalyan kalecinin durumunu yakından takipte. Napoli, kalede güvenilir bir isim ararken, 26 yaşındaki oyuncunun mali şartları nedeniyle bu transfer şu an için zor göründüğü kaydedildi.
EN GÜÇLÜ TEKLİF G.SARAY'IN
Ekonomik açıdan en güçlü teklif Galatasaray'ın olduğu aktarıldı. Bu sebepten dolayı başarılı oyuncunun Galatasaray'a gitme ihtimalinin de her geçen gün arttığı belirtildi.
PSG İLE ANLAŞMA SAĞLAYAMADI
Donnarumma'nın PSG ile olan sözleşmesi, 2026 yılının haziran ayında bitiyor. Deneyimli eldiven, Fransız kulübü ile yapılan görüşmelerde bir sonuç alamadı. İtalyan file bekçisi, 12 milyon euro yıllık ücret istiyor.
Bu rakamı yüksek bulan PSG, bir yandan da kaleci arayışlarını sürdürüyor. Donnarumma ise hem Şampiyonlar Ligi hedefi olan bir takımda oynamak hem de ilk 11 garantisi istiyor. Tecrübeli isim, geçtiğimiz sezon 47 maçta kalesinde 43 gol gördü. İtalyan eldiven, 17 maçta kalesini gole kapattı.
Öte yandan Fransız basınına göre kaleci arayışlarını sürdüren PSG, Lille ile yaptığı görüşmelerde kaleci Lucas Chevailer için 40 milyon euro civarında bir teklifle anlaşmaya yaklaştı.