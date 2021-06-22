Dilmen: "Sergen Yalçın Beşiktaş ile yeniden anlaşmayacak"

Rıdvan Dilmen, kişisel twitter hesabından yaptığı paylaşımda Sergen Yalçın'ın Beşiktaş ile yeniden anlaşmayacağını söyledi.

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Dilmen: 'Sergen Yalçın Beşiktaş ile yeniden anlaşmayacak'
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22 Haziran 2021 00:42
Rıdvan Dilmen, kişisel twitter hesabından yaptığı paylaşımda Sergen Yalçın'ın Beşiktaş ile yeniden anlaşmayacağını söyledi.

Dilmen Sergen Yalçın ile konuştuğunu ve Sergen Yalçın'dan izin alarak paylaşımı yaptığını belirtti.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Süreç uzadıkça hergün daha fazla üzülüyordu! Biraz önce görüştüğümde, "yazabilirsin Hocam" dedi. "Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım" dedi!!"

"Ben yine de; BJK Başkanı ve yönetiminin, Sergen hocalarını çok seven taraftarlarıyla bir şekilde tekrar bir araya gelmesini bütün samimiyetimle arzuluyorum! BJK - Sergen Yalçın kopması beni Fenerbahçeli bir futbol adamı olarak üzdü!!"

"Israrla büyüğü olarak tavsiyeme rağmen kararının kesin olduğunu hissettim! Umarım yanılırım!"


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