DGS TABAN PUANLARI 2023 VE KONTENJANLARI | DGS 4 yıllık üniversite kontenjanları açıklandı mı? DGS Üniversite (en düşük) taban puanları ve başarı sıralamaları

2023 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı. Adaylar sonuç ekranında doğru ve yanlış cevap sayıları ile ön lisans başarı puanı ve yerleştirme işlemlerinde kullandıkları puanları öğrendi. Böylece tercih işlemleri için geri sayım da başlamış oldu. Bu noktada ise DGS 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve 2 yıllıktan 4 yıllığa geçiş yapılacak bölümler ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Lisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen binlerce öğrenci, ÖSYM tarafından yayınlanacak DGS tercih kılavuzu doğrultusunda tercih listelerini doldurmayı bekliyor. DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları yoğun olarak araştırılıyor. Peki, 2023 DGS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlandı.Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.DGS taban puanları okulların en son alım yaptığı en düşük puanı ifade ediyor. 2023 yılı DGS taban puanları henüz belli olmadı. DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor.Ancak adaylar geçtiğimiz yıl açıklanan DGS taban puanlarını dikkate alarak tercih listelerini hazırlayacak. Aşağıdaki bağlantıdan sizde üniversite ve bölümlerin taban puanlarını inceleyebilirsiniz.DGS kontenjanları ise ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile belli olacak. DGS kılavuzunda adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık lisans bölümlerinin adı, kontenjanları ile beraber özel koşulları yer alacak.Geçtiğimiz yıl DGS tercih işlemleri 24 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılda benzer şekilde tercih işlemlerinin Ağustos ayının son haftasına kadar başlaması bekleniyor.BölümAcil Yardım ve Afet YönetimiAğaç İşleri Endüstri MühendisliğiAile ve Tüketici BilimleriAksesuar TasarımıAktüerya BilimleriAmerikan Kültürü ve EdebiyatıAntropolojiArap Dili ve EdebiyatıArapça ÖğretmenliğiArkeolojiAyakkabı Tasarımı ve ÜretimiBahçe BitkileriBalıkçılık Teknolojisi MühendisliğiBankacılıkBankacılık ve SigortacılıkBasım TeknolojileriBasın ve YayınBeslenme ve DiyetetikBilgi ve Belge YönetimiBilgisayar BilimleriBilgisayar MühendisliğiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiBilişim Sistemleri MühendisliğiBilişim Sistemleri ve TeknolojileriBitki KorumaBitkisel Üretim ve TeknolojileriBiyokimyaBiyolojiBiyomedikal MühendisliğiBiyomühendislikBiyosistem MühendisliğiBiyoteknolojiÇalgı Yapımı ve OnarımıÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriCamCevher Hazırlama MühendisliğiÇeviribilimiÇevre MühendisliğiCeyhan Veteriner FakültesiÇini Tasarımı ve OnarımıÇizgi Film ve AnimasyonÇocuk GelişimiDeniz Ulaştırma İşletme MühendisliğiDenizcilik İşletmeleri YönetimiDeri MühendisliğiDil ve Konuşma TerapisiEbelikEkonometriEkonomiEkonomi ve FinansEl SanatlarıElektrik-Elektronik MühendisliğiElektrik MühendisliğiElektronik MühendisliğiElektronik Ticaret ve YönetimiElektronik ve Haberleşme MühendisliğiEndüstri MühendisliğiEndüstriyel TasarımEndüstriyel Tasarım MühendisliğiEnerji Sistemleri MühendisliğiEnerji YönetimiErgoterapiFars Dili ve EdebiyatıFilm Tasarımı ve YazarlığıFilm Tasarımı ve YönetimiFilm Tasarımı ve YönetmenliğiFinans ve BankacılıkFizikFizik MühendisliğiFizyoterapi ve RehabilitasyonFotoğrafFotoğraf ve VideoGastronomi ve Mutfak SanatlarıGayrimenkul Geliştirme ve YönetimiGazetecilikGeleneksel Türk SanatlarıGemi İnşaatı ve Gemi Makineleri MühendisliğiGemi Makineleri İşletme MühendisliğiGemi ve Deniz Teknolojisi MühendisliğiGemi ve Yat TasarımıGenetik ve BiyomühendislikGeomatik MühendisliğiGerontolojiGıda MühendisliğiGıda TeknolojisiGörsel İletişim TasarımıGörsel SanatlarGrafikGrafik SanatlarGrafik TasarımıGümrük İşletmeHalı, Kilim ve Geleneksel Kumaş DesenleriHalkla İlişkiler ve ReklamcılıkHalkla İlişkiler ve TanıtımHarita MühendisliğiHavacılık Elektrik ve ElektroniğiHavacılık ve Uzay MühendisliğiHavacılık YönetimiHayvansal Üretim ve TeknolojileriHemşirelikHidrojeoloji MühendisliğiHukukİç Mimarlıkİç Mimarlık ve Çevre Tasarımıİktisatİlahiyatİlahiyat Fakültesiİlahiyat Lisans Tamamlamaİletişim Bilimleriİletişim Fakültesiİletişim Sanatlarıİletişim Tasarımı ve Yönetimiİletişim ve Tasarımıİlköğretim Matematik Öğretmenliğiİmalat Mühendisliğiİngiliz Dilbilimiİngiliz Dili ve Edebiyatıİngilizce Mütercim ve Tercümanlıkİnşaat Mühendisliğiİnsan Kaynakları Yönetimiİş Sağlığı ve Güvenliğiİslami İlimlerİslami İlimler Fakültesiİşletmeİspanyol Dili ve Edebiyatıİstatistikİstatistik ve Bilgisayar BilimleriJeofizik MühendisliğiJeoloji MühendisliğiKamu YönetimiKanatlı Hayvan YetiştiriciliğiKentsel Tasarım ve Peyzaj MimarlığıKimyaKimya MühendisliğiKontrol ve Otomasyon MühendisliğiKültür Varlıklarını Koruma ve OnarımKurgu, Ses ve Görüntü YönetimiKuyumculuk ve Mücevher TasarımıLojistik YönetimiMaden MühendisliğiMakine MühendisliğiMaliyeMalzeme Bilimi ve MühendisliğiMalzeme Bilimi ve Nanoteknoloji MühendisliğiMatematik ve Bilgisayar BilimleriMedya ve İletişimMekatronik MühendisliğiMetalurji ve Malzeme MühendisliğiMeteoroloji MühendisliğiMilas Veteriner FakültesiMimarlıkModa Giyim TasarımıModa TasarımıMoleküler Biyoloji ve GenetikMuhasebe ve Finans YönetimiMüzecilikNanobilim ve NanoteknolojiNanoteknoloji MühendisliğiNükleer Enerji MühendisliğiOdyolojiOkul Öncesi ÖğretmenliğiOptik ve Akustik MühendisliğiOrganik Tarım İşletmeciliğiOrman Endüstrisi MühendisliğiOrman MühendisliğiOrtez ve ProtezOtomotiv MühendisliğiOyunculukÖzel Eğitim ÖğretmenliğiPazarlamaPerfüzyonPetrol ve Doğalgaz MühendisliğiPeyzaj MimarlığıPolimer Malzeme MühendisliğiRadyo, Televizyon ve SinemaRaylı Sistemler MühendisliğiReklam Tasarımı ve 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RehberliğiTütün Eksperliği YüksekokuluUçak Bakım ve OnarımUçak Elektrik ve ElektroniğiUçak Gövde ve Motor BakımıUçak MühendisliğiÜflemeli ve Vurmalı ÇalgılarUluslararası FinansUluslararası Finans ve BankacılıkUluslararası İlişkilerUluslararası İşletme YönetimiUluslararası TicaretUluslararası Ticaret ve FinansmanUluslararası Ticaret ve İşletmecilikUluslararası Ticaret ve LojistikUzay Bilimleri ve TeknolojileriUzay MühendisliğiVeteriner FakültesiYaban Hayatı Ekolojisi ve YönetimiYazılım MühendisliğiYeni MedyaYeni Medya ve İletişimYerel YönetimlerYiyecek ve İçecek İşletmeciliğiYönetim Bilişim SistemleriZootekniAdaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans 20 programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır. Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde DGS puanları büyük öneme sahip olacak. 2023 DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirmeler bilgisayarla yapılacaktır.Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B'nin puanı aday A'dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir.