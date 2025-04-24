Haber Tarihi: 24 Nisan 2025 16:28 - Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2025 16:28

Deprem mi Oldu? İstanbul'da Şimdi Deprem mi Oldu? 24 Nisan

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, özellikle sosyal medyada hızla yayılan "İstanbul'da deprem mi oldu şimdi?", "Son dakika İstanbul depremi!", "24 Nisan İstanbul'da deprem mi hissedildi?" gibi paylaşımlar nedeniyle büyük bir merak ve endişe içinde bilgi edinmeye çalışıyorlar. Peki, 24 Nisan 2025 Perşembe günü saat 16:25 itibarıyla İstanbul'da gerçekten bir deprem mi meydana geldi? İşte son dakika bilgileri

Deprem mi Oldu? İstanbul'da Şimdi Deprem mi Oldu? 24 Nisan
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İstanbul'da deprem haberleri son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. 23 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da bir den deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, en büyüğü 6.2 olan depremler Silivri ve Marmara Denizi merkezli gerçekleşiyor. Tekirdağ, Bursa ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar sarsıntının detaylarını sorgulamaya başladılar. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu?

İSTANBUL'DA ŞU AN DEPREM Mİ OLDU? KANDİLLİ VE AFAD'IN SON VERİLERİ (24 NİSAN 2025 - 16:25)

İstanbul'da yaşayan birçok kişi, özellikle sosyal medya platformlarında dolaşan "İstanbul'da deprem oldu şimdi" şeklindeki iddialar üzerine panik yaşamaktadır. Ancak, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın 24 Nisan 2025 Perşembe günü saat 16:25 itibarıyla olan resmi verilerine göre, İstanbul merkezli veya hissedilir büyüklükte herhangi bir deprem kaydı bulunmamaktadır. Şu an için her iki kurumun da yayınladığı son deprem listelerinde İstanbul veya yakın çevresinde hissedilen bir deprem meydana gelmemiştir. Dolayısıyla, "İstanbul'da şimdi deprem mi oldu?" sorusunun cevabı bu saat itibarıyla hayırdır.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre 23 Nisan Çarşamba günü İstanbul Marmara Denizi açıklarında 4.0, 6.2, 4.6 gibi birçok deprem meydana geldi. Son olarak ise en büyüğü 4.6 olan şiddetinde depremler yaşanıyor. Açıklanan bilgilere göre 23 Nisan Çarşamba gününden beri İstanbul merkezli 100'den fazla deprem yaşandı. Artçı depremler, artçı sarsıntılar ise devam ediyor. 4.6'lık son depremin derinliği 16.9 kilometre olarak açıklandı. Depremin MARMARA DENIZI açıklarında gerçekleştiği bildirildi.

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