Portland Trail Blazers, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre 26 yaşındaki pivot Deandre Ayton ile sözleşme feshi konusunda sona yaklaştı.Ayton, 2025-26 sezonu için 35.5 milyon dolar kazanacaktı. Bu, 2022 yazında Phoenix Suns ile imzaladığı dört yıllık, 132.9 milyon dolarlık sözleşmenin son yılıydı. O yaz Indiana Pacers kendisine bir teklif sunmuş, ancak Suns bu teklifi karşılayarak oyuncuyu kadroda tutmuştu.Ayton, geçtiğimiz sezon Blazers formasıyla 40 maçta 14.4 sayı ve 10.2 ribaund ortalamaları yakaladı. Portland, onu 2023'te Damian Lillard'ın Milwaukee Bucks'a takaslandığı üçlü takas sonucu Phoenix'ten almıştı.Ayton'ın serbest kalmasıyla birlikte, Myles Turner, Brook Lopez ve Clint Capela gibi diğer uzunlarla birlikte piyasada olacak.2018 NBA Draftı'nda birinci sıradan seçilen Ayton, kariyerinde 16.4 sayı ve 10.5 ribaund ortalamalarına sahip.Portland'ın bu kararı, 2024 Draftı'nın 7. sırasından seçilen 2.18'lik Donovan Clingan'a daha fazla süre açabilir. Çaylak sezonunda Clingan, 67 maçta 19.8 dakika ortalamayla 6.5 sayı ve 7.9 ribaund katkısı verdi.