Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a müjde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Hayri Gür Spor Salonu'nda partisinin 8. olağan il kongresinde Trabzonspor'a müjdeli haberi verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a müjde!
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05 Ocak 2025 17:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Hayri Gür Spor Salonu'nda partisinin 8. olağan il kongresinde Trabzonspor ile alakalı açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, açıklamalarda bulunurken, "Bugün Trabzonspor için güzel bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Trabzonspor'un altyapısını güçlendirmek amacıyla Trabzonspor Tam Eğitim Merkezi projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje, 82 bin metrekarelik bir alan üzerinde inşa edilecek. Merkezde antrenman sahaları, sosyal tesisler ve yeşil alanlar yer alacak." dedi.

"10 YILLIĞINA TRABZONSPOR'A TAHSİS EDİLECEK"

Erdoğan, "Şenol Güneş Spor Tesisi içinde bulunan ticari ünite ve bölümleri 10 yıllığına Trabzonspor'a tahsis ediyoruz." şeklinde bordo mavili kulübe müjdeyi verdi.

 

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