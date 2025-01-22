Ciro Immobile: "Bize enerji getirdi hocamız"

Beşiktaş'ın evinde Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ettiği maçın ardından Siyah-Beyazlılar'ın sağ beki Ciro Immobile, açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ciro Immobile: 'Bize enerji getirdi hocamız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ocak 2025 21:12
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti. 

Siyah-Beyazlılar'ın forveti Ciro Immobile, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BOLU'DA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN ÜZGÜNÜM"

Bolu'da hayatını kaybedenler için üzgün olduğunu söyleyen Immobile, "Bolu'daki yangında ailelerini kaybedenler için çok üzgünüm. Takım olarak çok sevinmemeye, abartmamaya çalıştık. Önemli bir maç oynadık. Zorlu ve sert bir rakipti. İyi bir maç oynadık. Bu galibiyet bizim için gruplarda ilerleme fırsatı olacaktır." dedi.

"ELEKTRİĞE İHTİYACIMIZ VARDI"
Kıpırdanmaya ihtiyaçları olduğunu belirten İtalyan yıldız, "Takım olarak bu elektriğe ihtiyacımız vardı. Hocamızın gelmesi bu durumu yarattı. Serdar Hoca'nın yardımıyla bunu yaptılar. Bize enerji getirdi hocamız. Bugün bu enerjiyi gördük. Elimizden gelenin daha fazlasını yaptık." yorumunu yaptı.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery