Ciro Immobile: 'Bize enerji getirdi hocamız'

Kıpırdanmaya ihtiyaçları olduğunu belirten İtalyan yıldız, "Takım olarak bu elektriğe ihtiyacımız vardı. Hocamızın gelmesi bu durumu yarattı. Serdar Hoca'nın yardımıyla bunu yaptılar. Bize enerji getirdi hocamız. Bugün bu enerjiyi gördük. Elimizden gelenin daha fazlasını yaptık." yorumunu yaptı.

Beşiktaş , UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti.Siyah-Beyazlılar'ın forveti Ciro Immobile, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Bolu'da hayatını kaybedenler için üzgün olduğunu söyleyen Immobile,dedi.