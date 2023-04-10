Haber Tarihi: 10 Nisan 2023 11:38 - Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2023 11:38

CHP Kocaeli milletvekili adayları listesi 2023 | Kocaeli CHP milletvekili adayları kimler?

CHP Kocaeli milletvekili adayları isim listesi belli oldu. Millet İttifakı çatısı altında yer alan CHP, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. 14 Mayıs seçimlerine katılacak Cumhurbaşkanı adaylarının açıklanmasının ardından gözler partilerin milletvekili adaylarına çevrilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adayları belli oldu. İşte 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri CHP Kocaeli milletvekili adayları isim listesi.

CHP Kocaeli milletvekili adayları listesi 2023 | Kocaeli CHP milletvekili adayları kimler?
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CHP milletvekili aday listesi YKS'ya teslim edildi. 14 Mayıs seçimlerine 35 gün kala CHP'den milletvekili adayı gösterilenlerin isimleri açıklanmaya başladı. Son halini Kılıçdaroğlu'nun verdiği milletvekili aday listesi gün içinde Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. İşte 14 Mayıs 2023 28. dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri CHP Kocaeli milletvekili adayları listesi...
CHP Kocaeli milletvekili adayları listesi 2023

1. Muhip Kanko

2. Harun Yıldızlı

3. Hasan Bitmez

4. Nail Çiler

5. Serap Çakır

6. Tülin Keçeci Güngör


7. Cuma Karavar

8. Caner Arduç

9. Mehmet Küçükkaya

10. Selman Kösali

11. Hülya Yolcubal

12. Belkıza İlter

13. İsmet İşeri

14. Berna Çetin
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