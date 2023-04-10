CHP Kocaeli milletvekili adayları listesi 2023 | Kocaeli CHP milletvekili adayları kimler?

CHP milletvekili aday listesi YKS'ya teslim edildi. 14 Mayıs seçimlerine 35 gün kala CHP'den milletvekili adayı gösterilenlerin isimleri açıklanmaya başladı. Son halini Kılıçdaroğlu'nun verdiği milletvekili aday listesi gün içinde Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. İşte 14 Mayıs 2023 28. dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri CHP Kocaeli milletvekili adayları listesi...
CHP Kocaeli milletvekili adayları listesi 2023
1. Muhip Kanko
2. Harun Yıldızlı
3. Hasan Bitmez
4. Nail Çiler
5. Serap Çakır
6. Tülin Keçeci Güngör
7. Cuma Karavar
8. Caner Arduç
9. Mehmet Küçükkaya
10. Selman Kösali
11. Hülya Yolcubal
12. Belkıza İlter
13. İsmet İşeri
14. Berna Çetin
Haber ile daha fazlasına ulaşın: