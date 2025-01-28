Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferinde pürüz

Beşiktaş ve Fenerbahçe anlaşmasına rağmen, sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası Cengiz Ünder'in morali bozuldu.



Öte yandan TRT Spor'un haberine göre; Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi mali şartlarda anlaşılamaması üzerine iptal oldu.



PERFORMANSI



Fenerbahçe'de bu sezon 7 maçta süre bulan Cengiz Ünder, 161 dakika sahada kaldı.



Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



Beşiktaş'ın Fenerbahçe 'den kiralamaya hazırlandığı Cengiz Ünder transferinde sürpriz bir pürüz yaşandı.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre;