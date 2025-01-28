Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferinde pürüz

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın anlaşmasına rağmen sosyal medyadan aldığı tepkiler, Cengiz Ünder'in moralini bozdu.

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Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferinde pürüz
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28 Ocak 2025 16:27
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den kiralamaya hazırlandığı Cengiz Ünder transferinde sürpriz bir pürüz yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe anlaşmasına rağmen, sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası Cengiz Ünder'in morali bozuldu.

Öte yandan TRT Spor'un haberine göre; Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi mali şartlarda anlaşılamaması üzerine iptal oldu.

PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 7 maçta süre bulan Cengiz Ünder, 161 dakika sahada kaldı.

Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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