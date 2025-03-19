Haber Tarihi: 19 Mart 2025 11:55 - Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2025 11:55

Cemre Ne Zaman Düşüyor? 2025 Cemre Tarihleri

Cemre düşmesi nedir? İlkbaharın müjdecisi cemreler ne zaman düşecek?

Cemre Ne Zaman Düşüyor? 2025 Cemre Tarihleri
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Cemre, baharın gelişini müjdeleyen ve sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşen sıcaklık artışı olayına verilen isimdir. Türk kültüründe ve Orta Asya inançlarında önemli bir yeri olan cemre, kışın soğuk etkisinin azalması ve doğanın uyanmasıyla ilişkilendirilir.

Cemre Düşme Tarihleri 2025

Halk takvimine göre cemreler 7'şer gün arayla düşer:

Birinci cemre (Havaya): 19-20 Şubat 2025

İkinci cemre (Suya): 26-27 Şubat 2025

Üçüncü cemre (Toprağa): 4-5 Mart 2025

Cemrelerin düşmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında belirgin bir artış yaşanır ve ilkbahar mevsiminin yaklaştığı hissedilir.

Cemrelerin Düşme Sırası ve Anlamı

Havaya düşen cemre: Havaların ısınmaya başladığını ve kışın etkisinin azaldığını gösterir.

Suya düşen cemre: Suların ısınmasını ve buzların çözülmesini simgeler.

Toprağa düşen cemre: Tarım sezonunun başlayacağı, doğanın canlanacağı anlamına gelir.

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