Çates halka arz hisse borsada ne zaman işlem görecek?

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Çates Elektrik Üretim halka arz sonuçları gündemi meşgul etmeye başladı. Sonuçların açıklanmasının ardından Çates Elektirik Üretim halka arzının borsada işlem göreceği tarih ve lot dağıtım sayıları netlik kazanmış olacak. Peki, "Çates Elektrik halka arz sonuçları açıklandı mı? Çates Elektirik Üretim kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?" İşte 'CATES' işlem koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih...Çatalağzı Termik Santrali (ÇATES) halka arzında toplam talebi karşılanan bireysel yatırımcı sayısı 3.137.365 oldu. ÇATES halka arzında bireysel yatırımcılara kişi başı 7-8 lot hisse dağıtımı yapıldı.ÇATES ELEKTRİK BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?Çates Elektrik borsa işlem tarihi, halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Çates Elektrik halka arz sonuçlarının 4 Aralık Pazartesi günü açıklandı.Bu hafta içerisinde "ÇATES" koduyla Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz açıklık oranı yüzde 20,01 olarak açıklanırken, toplamda 33,050,000 adet lot dağıtacak. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Çates Elektrik lot dağıtım sayıları netlik kazanacak.Çates Elektrik halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, hissenin borsada işlem göreceği tarih netlik kazanacak. 'CATES' hisse koduyla borsada işlem göreceği tarih açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.1.8 milyon katılımda yaklaşık 13 Lot2.1 milyon katılımda yaklaşık 11 Lot2.5 milyon katılımda yaklaşık 10 Lot2.9 milyon katılımda yaklaşık 8 Lot3.3 milyon katılımda yaklaşık 7 Lot3.6 milyon katılımda yaklaşık 6 Lot4.1 milyon katılımda yaklaşık 6 Lot4.5 milyon katılımda yaklaşık 5 Lot4.9 milyon katılımda yaklaşık 5 LotÇates Elektrik Üretim A.Ş.'nin katılım endeksine uygundur.