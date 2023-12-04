Haber Tarihi: 04 Aralık 2023 10:00 - Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023 10:00

Çates halka arz hisse borsada ne zaman işlem görecek?

Çates halka arz hisse borsada ne zaman işlem görecek? sorusu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz kapsamında 30 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında hisse başı 57,15 TL'den talep topladı. Belirtilen tarihler arasında talep girişinde bulunan yatırımcılar Çates Elektrik halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "Çates Elektrik halka arz sonuçları açıklandı mı? Çates Elektirik Üretim kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?" İşte Çates Elektrik halka arz sonuçları lot dağıtım sayıları...

Çates halka arz hisse borsada ne zaman işlem görecek?
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Çates Elektrik Üretim halka arz sonuçları gündemi meşgul etmeye başladı. Sonuçların açıklanmasının ardından Çates Elektirik Üretim halka arzının borsada işlem göreceği tarih ve lot dağıtım sayıları netlik kazanmış olacak. Peki, "Çates Elektrik halka arz sonuçları açıklandı mı? Çates Elektirik Üretim kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?" İşte 'CATES' işlem koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih...
ÇATES ELEKTRİK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çatalağzı Termik Santrali (ÇATES) halka arzında toplam talebi karşılanan bireysel yatırımcı sayısı 3.137.365 oldu. ÇATES halka arzında bireysel yatırımcılara kişi başı 7-8 lot hisse dağıtımı yapıldı.

ÇATES ELEKTRİK BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Çates Elektrik borsa işlem tarihi, halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Çates Elektrik halka arz sonuçlarının 4 Aralık Pazartesi günü açıklandı.

Bu hafta içerisinde "ÇATES" koduyla Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

ÇATES ELEKTRİK KAÇ LOT VERDİ?

Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz açıklık oranı yüzde 20,01 olarak açıklanırken, toplamda 33,050,000 adet lot dağıtacak. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Çates Elektrik lot dağıtım sayıları netlik kazanacak.

ÇATES ELEKTRİK BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?


Çates Elektrik halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, hissenin borsada işlem göreceği tarih netlik kazanacak. 'CATES' hisse koduyla borsada işlem göreceği tarih açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

ÇATES ELEKTRİK OLASI LOT DAĞITIM TABLOSU

1.8 milyon katılımda yaklaşık 13 Lot

2.1 milyon katılımda yaklaşık 11 Lot
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


2.5 milyon katılımda yaklaşık 10 Lot

2.9 milyon katılımda yaklaşık 8 Lot

3.3 milyon katılımda yaklaşık 7 Lot

3.6 milyon katılımda yaklaşık 6 Lot

4.1 milyon katılımda yaklaşık 6 Lot

4.5 milyon katılımda yaklaşık 5 Lot

4.9 milyon katılımda yaklaşık 5 Lot

ÇATES ELEKTRİK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Çates Elektrik Üretim A.Ş.'nin katılım endeksine uygundur.

 
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