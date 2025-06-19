CANLI | Fenerbahçe yeni sezon forma lansmanı

Fenerbahçe, 2025/26 sezonu forma tanıtım lansmanı düzenliyor.
CANLI OLARAK GELİŞMELERİ AKTARIYORUZ
"EN YÜKSEK BÜTÇELİ ANLAŞMA"
Ali Koç: "Yıllar sonra bir kez daha Türk sporunu en güçlü temsil eden Fenerbahçe ile Adidas'ın yan yana gelmesi için imza töreninde birlikteyiz. Tüm takımlarımız ilk defa Adidas tarafından hazırlanacak özel tasarımlarla sahada yer alacak ve rakipleriyle mücadele edecek. Adidas ve Fenerbahçe, ilk defa üç farklı branşla güçlerini birleştiriyor. Bu da Fenerbahçe'nin üç ayrı branşta küreselleşmesinin en etkili yansımasıdır. Türk spor tarihinin en yüksek bütçeli anlaşmasına imza atacağız."
Ali Koç: "Yeni formalarımız 1 Temmuz'da satışa çıkacak."
"DAMGA VURACAK"
Esin Güral Argat: "Tüm takımlarımız 5 yıl boyunca Adidas formalarla sahaya çıkacak. Ayrıca alt yapı kategorilerimizde de durum aynı olacak. Bu formalar önümüzdeki yıllara damga vuracak ve başarılar getirecek."
Dave Thomas (Adidas Gelişmekte Olan Ülkelerden Sorumlu Başkanı): "Beni bu harika şehirde ağırladığınız için teşekkürler. Türkiye çok önemli bir pazar. Adidas için çok önemli. Çok heyecanlıyız. Bu ortaklık bizim markamız için çok önemli bir adım, sonraki nesillere ilham vermek istiyoruz. Fenerbahçe gibi bir spor kulübü muazzam potansiyele sahip. Çok büyük bir toplumsal etki yaparak taraftarı mutlu edeceğiz. Uzun yıllar birlikte çalışmayı tüm kalbimle diliyorum."
Hakan Atalay (Adidas Türkiye Genel Müdürü): "Bizim ev Türk sporu için anlamlı, heyecan verici bir anlaşma için bir aradayız. Markamızın amiral gemisi olan futbolda federasyonlar, kulüpler ve sporcularla birçok işbirliğimizi sürdürüyoruz. Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden Fenerbahçe ile yeni bir döneme giriyoruz. Benim ve ekibim için de çok heyecan verici. Türkiye'nin spor kültürüne yön veren iki markanın yeniden bir araya gelişini kutluyoruz."
LOGO KARARI
Ali Koç: "Formada amblemin nasıl kullanacağı Adidas'ın değil, bizim kararımız. Geçen sene nasılsa, öyle devam edecek."
Ali Koç: "Hocamız geldiği günden beri bize geri çevirmeyeceğimiz bir teklif geleceğini söylemişti. Dediği gerçekleşti."
Esin Güral Argat: "Adidas'tan belli bir ödeme alındı. Belirli satış adetlerinde anlaşma sağlandı. İki taraf için de zorlayıcı bir kontrat değil."
Ali Koç: "Geçmişteki anlaşmalardan çok daha kârlı bir anlaşma, Adidas için de böyle olacak. Belli rakamlara ulaştığımızda kârlılık tarafında da Fenerbahçe'ye artısı olacak. Büyük Fenerbahçe taraftarının bu konuda bizi desteklemesi gerekecek. Öyle bir tüketelim ki formalar hemen bitsin ve Adidas yenilerini üretsin."
TRANSFER YANITI
"Adidas'ı heyecanlandıracak yıldız transferi olacak mı?"
Ali Koç: "Transferi, planlamamızı her şeyi konuşacak zaman gelecek. Burası forma sponsorluk anlaşması için imza töreni. Forma sattıran iki şey var, yıldız transferi ve sahadaki sonuçlar."
Ali Koç: "Önceden Adidas formaları gönderirdi ve yönetim olarak seçerdik. Şimdi 120. yılın formalarını tasarlıyoruz. 120. yılımız için çok özel formalar tasarladılar. Bu tasarımların içerisinde bizim yöneticilerimiz de var."
Ali Koç: "Bizim bu seneki en büyük hedefimiz Bankalar Birliği'ne bıraktığımız yüzde 50'nin bütçeye girmesi. En büyük hedefimiz o. Geçen sene formalarımızın üzerinde boş yer yoktu, bu sene de aynı şey geçerli."
Esin Güral Argat: "Taraftarımızın istekleri için çalışıyoruz."
Ali Koç: "Bizim DNA'mız, Adidas'ın DNA'sına çok uyuyor. İki senedir Fenerium 28 Milyon euro net kar sağlıyor. Bu rekabet ile oldu. Rekabetin bereketini gördük. Beş sene önümüzü gördüğümüz çok kuvvetli bir anlaşma var."
CANLI OLARAK GELİŞMELERİ AKTARIYORUZ
"EN YÜKSEK BÜTÇELİ ANLAŞMA"
Ali Koç: "Yıllar sonra bir kez daha Türk sporunu en güçlü temsil eden Fenerbahçe ile Adidas'ın yan yana gelmesi için imza töreninde birlikteyiz. Tüm takımlarımız ilk defa Adidas tarafından hazırlanacak özel tasarımlarla sahada yer alacak ve rakipleriyle mücadele edecek. Adidas ve Fenerbahçe, ilk defa üç farklı branşla güçlerini birleştiriyor. Bu da Fenerbahçe'nin üç ayrı branşta küreselleşmesinin en etkili yansımasıdır. Türk spor tarihinin en yüksek bütçeli anlaşmasına imza atacağız."
Ali Koç: "Yeni formalarımız 1 Temmuz'da satışa çıkacak."
"DAMGA VURACAK"
Esin Güral Argat: "Tüm takımlarımız 5 yıl boyunca Adidas formalarla sahaya çıkacak. Ayrıca alt yapı kategorilerimizde de durum aynı olacak. Bu formalar önümüzdeki yıllara damga vuracak ve başarılar getirecek."
Dave Thomas (Adidas Gelişmekte Olan Ülkelerden Sorumlu Başkanı): "Beni bu harika şehirde ağırladığınız için teşekkürler. Türkiye çok önemli bir pazar. Adidas için çok önemli. Çok heyecanlıyız. Bu ortaklık bizim markamız için çok önemli bir adım, sonraki nesillere ilham vermek istiyoruz. Fenerbahçe gibi bir spor kulübü muazzam potansiyele sahip. Çok büyük bir toplumsal etki yaparak taraftarı mutlu edeceğiz. Uzun yıllar birlikte çalışmayı tüm kalbimle diliyorum."
Hakan Atalay (Adidas Türkiye Genel Müdürü): "Bizim ev Türk sporu için anlamlı, heyecan verici bir anlaşma için bir aradayız. Markamızın amiral gemisi olan futbolda federasyonlar, kulüpler ve sporcularla birçok işbirliğimizi sürdürüyoruz. Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden Fenerbahçe ile yeni bir döneme giriyoruz. Benim ve ekibim için de çok heyecan verici. Türkiye'nin spor kültürüne yön veren iki markanın yeniden bir araya gelişini kutluyoruz."
LOGO KARARI
Ali Koç: "Formada amblemin nasıl kullanacağı Adidas'ın değil, bizim kararımız. Geçen sene nasılsa, öyle devam edecek."
Ali Koç: "Hocamız geldiği günden beri bize geri çevirmeyeceğimiz bir teklif geleceğini söylemişti. Dediği gerçekleşti."
Esin Güral Argat: "Adidas'tan belli bir ödeme alındı. Belirli satış adetlerinde anlaşma sağlandı. İki taraf için de zorlayıcı bir kontrat değil."
Ali Koç: "Geçmişteki anlaşmalardan çok daha kârlı bir anlaşma, Adidas için de böyle olacak. Belli rakamlara ulaştığımızda kârlılık tarafında da Fenerbahçe'ye artısı olacak. Büyük Fenerbahçe taraftarının bu konuda bizi desteklemesi gerekecek. Öyle bir tüketelim ki formalar hemen bitsin ve Adidas yenilerini üretsin."
TRANSFER YANITI
"Adidas'ı heyecanlandıracak yıldız transferi olacak mı?"
Ali Koç: "Transferi, planlamamızı her şeyi konuşacak zaman gelecek. Burası forma sponsorluk anlaşması için imza töreni. Forma sattıran iki şey var, yıldız transferi ve sahadaki sonuçlar."
Ali Koç: "Önceden Adidas formaları gönderirdi ve yönetim olarak seçerdik. Şimdi 120. yılın formalarını tasarlıyoruz. 120. yılımız için çok özel formalar tasarladılar. Bu tasarımların içerisinde bizim yöneticilerimiz de var."
Ali Koç: "Bizim bu seneki en büyük hedefimiz Bankalar Birliği'ne bıraktığımız yüzde 50'nin bütçeye girmesi. En büyük hedefimiz o. Geçen sene formalarımızın üzerinde boş yer yoktu, bu sene de aynı şey geçerli."
Esin Güral Argat: "Taraftarımızın istekleri için çalışıyoruz."
Ali Koç: "Bizim DNA'mız, Adidas'ın DNA'sına çok uyuyor. İki senedir Fenerium 28 Milyon euro net kar sağlıyor. Bu rekabet ile oldu. Rekabetin bereketini gördük. Beş sene önümüzü gördüğümüz çok kuvvetli bir anlaşma var."
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...