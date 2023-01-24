Fenerbahçe Kulübü, başkan Vekili Erol Bilecik ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki basın toplantısında konuşuyor.

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTE"Dün bütün kamuoyunun da tanık olduğu gibi çok güzel bir galibiyet aldık. Ama bir hayli zorluydu. Hemen hemen tül kulvarlarda mücadelemize devam ediyoruz. Şu da bir gerçek Dünya Kupası'nın dönüşünde adeta ufak bir iniş süreci yaşadık. Ama bu futbolun, spor camiasının içinde olan bir şey.""Elbette inişler - çıkışlar olacak. Kısa bir düşüş yaşadık. Ama emin olun çok daha iyi olacağız. Her branşta kupalara talibiz. Bu Fenerbahçe'nin DNA'sında olan bir şey. Futbolda 17 hafta var önümüzde. Son ana kadar mücadelenin merkezinde olacağız. Şampiyon özlemini gidermek üzere mücadelemize devam edeceğiz. Kırılma anlarında kenetlenmenin daha fazla önemini kavramamız gerekiyor. Küçük bir kırılmayı geride bıraktık.""Her zaman söylüyoruz. Biz futbola sadece futbol sahasında yapmayı hedefliyoruz. Ama görüyoruz ki, özellikle futbol sahanın dışında mecralarda oynanmaya devam ediyor. Bu konuda algı yönetimi marifetiyle bambaşka yönlere çekiliyor. İşin üzücü tarafı bu. Hakem hataları sonucuna bakıldığında son yıllarda en fazla mağdur olan kulüplerin başında açık ara Fenerbahçe geliyor. Erken kartlar bize çıkıyor. Birçok operasyonu yaşamış olan bir kulübüz."2. golün öncesinde kalkan bir ofsayt var. VAR bunun önüne geçmese, gönüllere, vicdanlara dokunan bir haksızlık olacaktı. Birçok örneğini görüyoruz, sözde söylemlerle Fenerbahçe formasıyla kararlar veren PFDK söylemini işittik. Ama sezon başından bu yana en fazla cezayı Fenerbahçe yemiş.Bu nasıl bir kelamdır? Her zaman söylenediği gibi gerçeklerin gün ışığına çıkma gibi bir huyu var. PFDK başkanınnı birçok tweeti varmış, yine bir Fenerbahçeli olması algısı yapıldı. Sanki kendi tweet hesabından bu söylemleri paylaşmış gibi bir durum oldu. Gerçek anlamda kullandığı twitter hesabından, böyle tweetlerle alakası olmadığını açıkladı. Daha çok vicdanlara dokunan noktası bu. Hakikaten çok acı verici şeyler. Puan kayıpları ortada, kırmızı kart sayıları ortada. En fazla kırmızı kartı gören Fenerbahçe. Bunları futbolu içinde oynayalım. Kulüp yöneticilerine en büyük sorumluluk düşüyor.Bunlardan ilki. Örnek manzumesinden seçilmiş olan 5-6 tane mesaj. 19 Ekim 2022 MHK Başkanı Murat Ilgaz'ın görevden alınmasını istiyoruz, Fenerbahçe Kongre üyesi dediler. İlke yakın bir hadise. Bir kurumun başkan yardımcısı hedef alındı. En ufak bir alakası olmadığı ortaya çıktı. Tıpkı aynen geçen yıl, hakemin Fenerbahçeli şirketlerde çalıştığı algısı gibi.