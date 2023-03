CANLI | Erden Timur konuşuyor!

Bu laf beni yıllarca takip edecek herhalde."



Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, gündeme dair açıklama yapıyor."En kolay olan şey birlik olmak. Memlekette zor anlarda birlik olmayı çok iyi biliyoruz. Büyük takımların muazzam bir gücü var. Bu gücü sadece futbolda kullanmak olmaz. Birçok afete gittim. Böyle örgütlü yapılarla çok daha fazlası yapılabilir.""Nef Vakfı ve Galatasaray ile birlikte toplam 500 tane konteyner yapıyoruz. Her yok oluş, yeni bir varoluştur. O insanların yeniden evlerine dönmeleri için elimizden geleni yapmamız lazım.Toplam 650 bin konut yapılması lazım. Herkes önümüzdeki 2 yıl kazancımızın büyük çoğunluğunu buna harcamamız lazım. Ben şirketimi bunun için kurdum. Şirketin dağıtılabilir olan karını 12 yıldır vakıf çalışmalarına aktarıyoruz.""O an konuşmak çok yanlıştı. Bir daha çıkmadım. Bu lig bu şekilde biter mi? dedim. Bizim de tecrübesizlikti. Sinirle söylenen bir şeydi.Her ekranda özür diledim. Sivas maçına kadar da hiç maç sonu çıkmadım. Bunun sürekli gündeme getirilmesi maksadın dışına çıkıyor. Eşim kendini hiç gördün mü? dedi. İlk önce ben bu cümleyi kurmadığımı söyledim. Sonra beni sürekli izleyen Fenerbahçeli Kanadalı bir arkadaşım vardı. Onunla birlikte izledim ve söylediğimi fark ettim."Memleketteki en önemli sorunlardan bir tanesi 'bana dokunmayan bin yaşasın' demek. Sporda bu kadar başarısızlığın sebebi niyet. Kabiliyet değil. Hangi amaçla oraya geldiğin önemli. Herkesin niyet sorguladığı, birbirinden şüphe duyan bir toplumuz. Galatasaray toplantılarında da söylerim her zaman ana amacımız Galatasaray değil diyorum.""Bunu Galatasaray seçimlerinden önce çıkarmışlardı. Bir mevlütteydik o zaman. Ben tasavvuf ile ilgilenirim evet ama bu farklı bir yerdi. İnsanın yaradılış amacı kendini tanımak. Bunun da maksatlı bir şekilde ortaya çıkarıldığını düşünüyorum. Benim bir cemaat ve tarikatle bağlantım yok. Benim anne ve baba tarafımda alevilik vardır. Ne gerek var bunları dile getirmeye.""Sözleşmesinin bitmesine 1,5 sene vardı. Bournemouth ile anlaşma yapıldı 30 milyon euroya. Zaniolo vazgeçiyor transferden. Bunun sonucunda Roma da cephe alıyor oyuncuya. Bizim için en uygun ortam oluştu.Biz görüşmeler yaptık. 1 haftalık süre içinde. Toplam 15 milyon euro ödeyeceğiz. 5 yıla yayılmış bir şekilde ödenecek. 526 bin 300 euro Şampiyonlar Ligi'ne kalırsak verilecek. Bunların da en az yüzde 50'sinde oynarsa toplam 1 milyon euro bonus verilecek.Eğer çeyrek finale kalırsa 1 milyon euro küsür, yarı finale kalırsa 1, 1,5 milyon, şampiyon olursak da 1,5 milyon verilecek. Ancak bu şekilde 30 milyona doğru gidiyor.""Biz hiçbir rakip takım transferine teklif vermedik. Icardi'de de böyle oldu. Icardi için Fenerbahçe devreye girdi, okey girebilir ama giriyorsa 'Girdim' der. Zaniolo'da da devreye girdi ama biz aldık. Ben bunu şu an söylemek zorunda olduğum için söylüyorum. Zaniolo'nun eskiliği mi kalmadı, sakatlığı mı kalmadı, 'Ali Bey'in yoğurt yiyişi farklı, böyle adamları istemiyor' mu kalmadı. Her şey yapıldı.Fenerbahçe'nin Icardi ve Zaniolo için ne teklif ettiğinin belgeleri var. Edep öyle bir şeydir. Efendilikten ses etmiyoruz. Bari ses etmeyin. Bir başarı varsa, niye bunu kaşınıyorsunuz? Bu haberlerin nasıl çıkartıldığını biliyorum. Menajerlerle olan ilişkisi olan insanlar yapıyor. Bir maç kaybediyoruz. Bu nasıl tesadüf olabilir? 'Mata ile Icardi birbirine girdi, Okan Hoca araya girmeye çalıştı, olmadı. Erden Timur şey yaptı, Okan Hoca ile Erden Timur birbirine girdi. Otelde oyuncular içki içti, Geç geldi. Öyle, böyle oldu.' falan. Hepsi yalan bunların, yüzde 1 milyon yalan.""Fenerbahçe'nin ne teklif ettiğini ben biliyorum. Benim dışında hiç kimse bilmez. Bu kadar şey düşünüyoruz ama karşıdaki de bir şeyler yapmalı. Fenerbahçe Zaniolo'ya bizden çok daha fazla teklif etti. 16 milyon Euro net, 5 milyon euro da bonus teklif etti. Fenerbahçe'nin bonuslarla birlikte yüzde yüzü garanti olan bonuslar bunlar, 21 milyon euro teklif etti. Biz son olaylarda yalancı duruma düştüğümüz için açıklamak zorunda kaldım. Bu belgeler 7 Şubat Salı'dan beri bende. Lütfen edebe edeple karşılık versinler. Galatasaray'ın gerçekleşebilir bonuslarla birlikte 17 milyon euro yapıyor."