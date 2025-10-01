CANLI | Domenico Tedesco konuşuyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve İsmail Yüksek, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında oynayacakları OGC Nice maçı öncesi basın toplantısında konuşuyor.
İsmail Yüksek:"Fenerbahçe'de her zaman en iyiler oynar. Tabii ki öz eleştiri yapıyorum. Çok iyi oynasaydım transfere ihtiyaç olmazdı. Gelen oyuncular da bana çok katkı sağladı. Kendimi daha çok geliştirmem gerektiğini biliyorum. Bunun için ekstra çalışmalar da yapıyorum."Domenico Tedesco:"Nice savunmada güçlü bir takım. Orta saha oyuncuları teknik. Kanat oyuncuları da oldukça iyi ve çok fazla orta yapıyorlar. Futbolda her şeyi savunamazsınız, böyle olsa maçlar 0-0 biterdi. Şunu unutmamak lazım, onların da bizi savunması lazım!" "SAMANDIRA'DA HİÇBİR SORUN YOK, GELİP BAKIN"
İsmail Yüksek: "Sorunuzu gülerek dinledim. Samandıra'da mutlu bir ortam var. İşler kötü gittiğinde insanlar sizi dibe çekmeye çalışabiliyor. Samandıra'da her şey gayet iyi, Fenerbahçe'nin büyüklüğü buradan geliyor.
Samandıra'da hiçbir sorun yok! Kulüp imkan verirse, gelip bakın ve tesis içindeki mükemmel ortamı görün. Maç kampları mükemmel, turnuvalarımız var.
Dört senedir Samandıra'dayım, altını çizerek söylüyorum... Çok mutluyuz."
"KEREM'E SÜRE TANIYACAĞIM"
Domenico Tedesco: "Kerem Aktürkoğlu bir sol kanat oyuncusu. Buraya geleli çok uzun süre olmadı, birazcık zaman ihtiyacı var. Ben geldiğimden beri en çok süre alan kendisi. Performansından %100 memnun değil, goller atmak, asistler yapmak isteyecektir. Kendisine süre tanıyacağım. Sahada baskısıyla elinden geleni yapıyor. Bir çok attan düşerse, tekrar ata bindirmelisiniz ki istediğini yapabilsin. Kerem ile ilgili hiçbir sorunum yok."
"TALISCA'YA TEPKİ BİZİ ÜZDÜ"
İsmail Yüksek: "Tepkiler son haftalardaki kötü sonuçlardan dolayı oluyor. Taraftarları anlıyorum, beklenti var. Son maçtaki Talisca'ya tepki bizi üzdü. Orada Talisca'ya da değil de hakeme tepki oldu diye düşünmek istiyorum. Golden sonra güzel birliktelik oldu."
