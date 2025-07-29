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Cam Thomas ile Nets arasında sözleşme krizi

Brooklyn Nets ile sınırlı serbest oyuncu Cam Thomas arasında devam eden sözleşme görüşmelerinde ciddi bir anlaşmazlık yaşanıyor.

calendar 29 Temmuz 2025 12:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Cam Thomas ile Nets arasında sözleşme krizi
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Brooklyn Nets ile sınırlı serbest oyuncu Cam Thomas arasında devam eden sözleşme görüşmelerinde ciddi bir anlaşmazlık yaşanıyor.

FastbreakJournal.com'dan Grant Afseth'in haberine göre, ligin sınırlı maaş boşluğu nedeniyle Thomas'a cazip bir teklif sunabilecek takım sayısı oldukça az.

İsmi açıklanmayan bir gözlemci, Thomas'ın yıldız seviyesinde bir kontrat hedeflediğini ancak birçok NBA yöneticisinin onu "skor patlamaları yapabilen ama etrafında takım kurulmayacak bir yedek oyuncu" olarak gördüğünü belirtti. Bu algı farkı, sözleşme görüşmelerinin tıkanmasında en büyük etken.


Thomas'ın 1 yıllık, 6 milyon dolarlık nitelikli teklifini kabul etme olasılığı her geçen gün artıyor. Bu senaryoda Nets'te kalmaya devam edecek olan Thomas, aynı zamanda fiili bir takas vetosu hakkı kazanarak 2026 yazında sınırsız serbest kalabilecek.

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