Brooklyn Nets ile sınırlı serbest oyuncu Cam Thomas arasında devam eden sözleşme görüşmelerinde ciddi bir anlaşmazlık yaşanıyor.FastbreakJournal.com'dan Grant Afseth'in haberine göre, ligin sınırlı maaş boşluğu nedeniyle Thomas'a cazip bir teklif sunabilecek takım sayısı oldukça az.İsmi açıklanmayan bir gözlemci, Thomas'ın yıldız seviyesinde bir kontrat hedeflediğini ancak birçok NBA yöneticisinin onuolarak gördüğünü belirtti. Bu algı farkı, sözleşme görüşmelerinin tıkanmasında en büyük etken.Thomas'ın 1 yıllık, 6 milyon dolarlık nitelikli teklifini kabul etme olasılığı her geçen gün artıyor. Bu senaryoda Nets'te kalmaya devam edecek olan Thomas, aynı zamanda fiili bir takas vetosu hakkı kazanarak 2026 yazında sınırsız serbest kalabilecek.