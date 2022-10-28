Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'i getirdi. Siyah-beyazlıların eski golcülerinden Burak Yılmaz, Şenol Güneş ile ilgili bir paylaşım yaptı.



BURAK YILMAZ'DAN GÜNEŞ'E TEBRİK



Burak Yılmaz, "Başarılar hocam, size her şeyin en güzeli yakışır" ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere Lille gitmeden önce Beşiktaş'a transfer olduğunda Burak Yılmaz tepkilerle karşılaşmış ve Güneş kendisine destek vermişti. Yılmaz attığı gollerle daha sonra Beşiktaş taraftarının gönlünü kazanmıştı.



BURAK YILMAZ'IN İTİRAFI



Golcü futbolcu transfer olduktan sonra Vodafone Park'a çıkacağı için endişeli olduğunu itiraf etmişti. Burak Yılmaz, "Beşiktaş'ta ilk maçıma çıkarken gelebilecek tepkileri de bildiğim için hem heyecan hem de biraz korku vardı. Bir de beni tanıyanlar baskı altında daha iyi performans sergilediğimi biliyor. Bu sebeple o korku hissini üzerimden çabuk attım. Açıkçası bu heyecanı sadece ilk maçta değil, Vodafone Park'a çıktığım her maçta hissediyorum" demişti.



ŞENOL GÜNEŞ TAKIMDAYKEN KAÇ GOL ATTI?



Şu anda kariyerine Fortuna Sittard'da devam eden Burak Yılmaz, 2018-19 sezonunda Şenol Güneş takımın başındayken 15 maçta 11 gol 1 asistlik performans sergilemişti. Yılmaz, Lille'e gitmeden önce ise Beşiktaş'ta 26 maçta 14 gol 7 asistlik katkı verdi.





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