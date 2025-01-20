Bulls artık Williams'dan vazgeçti, takasa açtı

Chicago Bulls'un, forvet Patrick Williams'ı takas bloğuna koyduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Bulls artık Williams'dan vazgeçti, takasa açtı
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20 Ocak 2025 11:43
Chicago Bulls'un, forvet Patrick Williams'ı takas bloğuna koyduğu bildirildi.

Chicago Sun Times'tan Joe Cowley, Bulls'un 6 Şubat olan son takas tarihinden önce Williams için takas pazarını keşfetmeye karar verdiğini söyledi.

Chicago genel menajeri Arturas Karnisovas'ın Williams için takas arama isteğinin bir kısmının, forvetin teknik ekibin kendisinden istediklerini kabul edememesi olduğu bildirildi. Bulls koçu Billy Donovan yakın zamanda takımın Williams'tan her gece daha fazlasını alması gerektiğini belirtmişti.

Williams, geçtiğimiz yaz imzaladığı beş yıllığı 90 milyon dolarlık bir sözleşmenin ilk yılında bulunuyor. Sezon başına sabit 18 milyon dolar kazanan 23 yaşındaki oyuncunun kontratının son sezonu olan 2028-29'da bir oyuncu opsiyonu yer alıyor.

Williams bu sezon maç başına ortalama 9,2 sayı ile oynarken, kariyerinin en kötüsü olan %37,7'lik bir şut yüzdesine sahip.

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