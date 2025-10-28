Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 28 Ekim 2025

13.30 Kepez Spor-Sivasspor (A Spor)

13.30 Aliağa Futbol A.Ş.-Serik Spor

13.30 Dersim Spor-Fethiyespor

13.30 Fatsa Belediyespor- Van Spor FK

13.30 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Eminevim Ümraniyespor

15.30 52 Orduspor FK-SMS Grup Sarıyerspor (A Spor)

18.30 Sakaryaspor-Sultan Su İnegölspor (A Spor)

20.30 Kayserispor-Niğde Belediyesi Spor (A Spor)

İTALYA SERİE A

20.30 Lecce-Napoli (S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2)

22.45 Atalanta-Milan (S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2)

28 Ekim Salı bugün hangi maçlar var. TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 28 Ekim Salı günün maçları listesi.