Haber Tarihi: 28 Ekim 2025 11:37 -
Güncelleme Tarihi:
28 Ekim 2025 11:37
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 28 Ekim 2025
Bugün (28 Ekim) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 28 Ekim maç takvimi
28 Ekim Salı bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 28 Ekim Salı günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
28 Ekim Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 28 Ekim maç takvimi 28 EKIM GÜNÜN MAÇLARI ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR13.30 Kepez Spor-Sivasspor (A Spor)13.30 Aliağa Futbol A.Ş.-Serik Spor13.30 Dersim Spor-Fethiyespor13.30 Fatsa Belediyespor- Van Spor FK13.30 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Eminevim Ümraniyespor15.30 52 Orduspor FK-SMS Grup Sarıyerspor (A Spor)18.30 Sakaryaspor-Sultan Su İnegölspor (A Spor)20.30 Kayserispor-Niğde Belediyesi Spor (A Spor)İTALYA SERİE A20.30 Lecce-Napoli (S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2)22.45 Atalanta-Milan (S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2)
