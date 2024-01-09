Bucaspor 1928 el değiştiriyor

Sarı-lacivertlilerde Başkan Cihan Aktaş'ın İzmir'de Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir şirkete kulübü 150 milyon TL karşılığında devretmek için anlaşmaya vardığı öğrenildi. İmzaların atılmasıyla sürecin kesinleşmesi bekleniyor.



Kulüpten ise bu konuda resmi bir açıklama gelmedi. Başkan Aktaş'ın söz konusu şirketle uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü ve tarafların her konuda anlaşma sağladığı belirtildi.



Antalya'da sezonun ikinci yarısına hazırlanan sarı-lacivertlilerde takımın dağılmasıyla birlikte 16 kişi kaldı. Devir işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından yeni başkan ve yönetimin kısa süre içinde transferlere başlayacağı sızan haberler arasında.



TİRE 1922'Yİ ALMIŞTI



Bucaspor'da 2018 yılında başkanlığa gelen Cihan Aktaş, o sezon takımın amatör kümeye düşmesi sonrası 3'üncü Lig'deki Tire 1922'nin yarışmacı haklarını devraldı. Buca'ya taşınan kulüp birkaç kez isim değiştirdikten sonra son adı Bucaspor 1928 oldu. Bucaspor'la aynı stat ve tesisleri kullanıp aynı renkler ve armaya sahip olan sarı-lacivertliler, 2021'de 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e çıkarak geçen sezon Play-Off finali oynamasına rağmen 1'inci Lig'i ıskaladı.



FIFA Disiplin Komitesi, 2022 yılında Bucaspor'un Süper Lig'de yer aldığı 2010-2011 sezonunda takımda forma giyen yabancı oyunculardan Dady'nin kalan 816 bin Euro alacağını Tire 1922'nin yarışmacı haklarını devralarak şu an logosu, rengi, şehri, stadı ve tesisleri aynı olan Bucaspor 1928'in ödemesine karar vermiş, kulüp ise konuyu CAS'a (Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi) taşımıştı.





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