Brawl Stars Mega Kutular Ne Zaman Gelecek? 2024

Son Brawl Talk'ta Supercell, Mega Kutuların geri dönüşüne dair bazı ipuçları verdi.



Peki, Mega Kutular tam olarak ne zaman geri gelecek?



Supercell bu konuda net bir tarih vermedi. Fakat bazı işaretler, Mega Kutuların yakın zamanda oyuna eklenebileceğini gösteriyor.



Mega Kutuların geri dönüşüyle ilgili ne biliyoruz?



Mega Kutular, normalden daha fazla ödül içeren özel kutulardır.



Geçmişte Mega Kutular, Brawl Pass'ın bir parçası olarak elde edilebiliyordu.



Supercell, Mega Kutuların geri dönüş şeklinin biraz farklı olabileceğini söyledi.



Mega Kutuların geri dönüşü hakkında ne düşünüyorsunuz?



Sizce Mega Kutular Brawl Stars'a nasıl bir katkı sağlayacak? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın!

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