Bosh: "LeBron'un Miami'deki versiyonu, en iyi versiyonuydu!"

Eski Miami Heat yıldızı Chris Bosh, eski takım arkadaşı LeBron James'in Heat versiyonunun, süperstar oyuncunun en iyi versiyonu olduğunu söyledi.



Kan pıhtılaşma sorunları nedeniyle 2016'dan beri ligde forma giymeyen ve kariyerinde iki kez NBA şampiyonu olan Bosh, JJ Redick ve Tommy Alter ile 'The Old Man and The Three' podcast'ine konuk oldu ve LeBron'un Miami Heat versiyonunun neden kendisinin en iyi versiyonu olduğunu düşündüğünü anlattı.



J.J., "Miami LeBron'u, LeBron'un zirve noktası mı?" diye sorduğunda, Bosh şu yanıtı verdi:



"Evet, bunu söyleyebilirim. Pek çok kez değişime uğramıştı, ama bence o ikinci yılında resmen başka bir gezegendeydi. Hepimiz takımca o dönemde 'Ben gayet iyi bir basketbolcuyum ama şu anda bu adam her ne yapıyorsa onu izlesem daha iyi, çünkü ne halt ediyor bilmiyorum. Zihinsel olarak hangi noktada, bilmiyorum - çünkü haftalardır %60 isabetle falan oynuyor ve şut kaçırmıyor. Ben savunmada kalayım, bana ihtiyacınız olursa boşta olacağım.' dediğimiz bir noktaya ulaşmıştık."



Başarılı olmak için çok ama çok motive olmuştu. Ve bence bizlerin bir takım olarak oyunu oynama şeklimiz de, onun başarılı olmasını sağlamıştı. Ayrıca topsuz alanda da fazlaca oynayabildiğini düşünüyorum. Sanırım Cleveland'a gittiğinde, top daha çok elindeydi ve daha fazlasını yapması istenmişti - Los Angeles'ta da hala durum böyle.



Ama o dönemde, onu topsuz alanda oynatabiliyor, kat ettirebiliyor, sırtı dönük ya da ikili oyun oynatabiliyorduk. Sahada farklı işlevleri ve farklı noktaları vardı, ancak pas verebileceği adamlar da vardı. Bence bu onu biraz daha tehlikeli kılmıştı."