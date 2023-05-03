Borsa neden düşüyor? Son dakika 3 Mayıs 2023 Borsa İstanbul'da son durum nedir, ne zaman yükselir?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Borsa İstanbul'da son dakika hareketliliği yaşanıyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 yükselişle başlamasının ardından öğle saatlerinde 2,29 oranında düşüş yaşadı. Değer kaybının ardından Borsa İstanbul'da çeşitli hisselerde devre kesici uygulandı. Yatırımcıların gözü ise "Borsa neden düşüyor?" sorusuna çevrildi. İşte Borsa İstanbul'da yaşanan son gelişmeler...Borsanın düşüşe geçmesi, hisse senedi satın almış olan yatırımcıları harekete geçirdi. Borsadaki hisse senetlerinin düşmesi birçok nedene bağlı olabilir. Bazen yapılan spekülatif açıklamalar da hisse senedinin değer kaybetmesine neden olabilir.Öte yandan Borsadaki düşüşün genel nedeni arz-talep dengesinin etkileridir. Arzın fazla olması fiyatını arttırırken, talebin düşük olması da fiyatın düşmesine neden olur.Borsa İstanbul dün yüzde 1,83 değer kaybı ile kapanan BIST100 endeksi güne yüzde 0,59 primle 5.555,99 puandan başladı. Hisse senetlerinin fiyatları her şirket için farklılık gösterirken, borsada yaşanan düşüş birçok şirketin hissesinin aşağı yönde hareket etmesine neden oldu.Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmeler öncesinde karışık bir seyir izlendiğini belirtti.Dünya genelinde bu hafta açıklanacak merkez bankalarının para politikası kararları ve yoğun veri gündeminin fiyatlamaları zorlaştırdığını aktaran analistler, Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını, politika metni ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.Hisse senedinin popülerleşmesi arzı arttırır fakat senetler sınırlı olduğu ve almak isteyen kişi sayısı fazla olduğu için fiyatlarda artış görülür. Çeşitli nedenlerden dolayı alınan hisse senetlerinin elden çıkarılmak istenmesi de, benzer şekilde o hisse senetlerinin değerinin düşmesine neden olur.Hisse senedi fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri de politikadır. Ülke genelinde yapılan ekonomik değişimler borsanın değişmesine neden olabilmektedir.Borsa İstanbul'da son günlerde etkili olan satış baskısı bugün de devam etti. 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü TSİ 12.20 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 4.2'lik düşüşle 4.316 puana geriledi.BIST 100 aslında açılışta yüzde 0.2 değer kazanmıştı. Ancak kısa sürede yönünü aşağı çevirdi. Nisan ayında yıllık enflasyonun yüzde 43.68 ile beklentilerin altında kalması düşüşü durdurmadı.Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşe paralel olarak çeşitli hisselerde devre kesici uygulandı.Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 7,75, bileşik getirisi yüzde 7,90 seviyelerinde bulunuyor.Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1040, sterlin/dolar paritesi 1,2520 ve dolar/yen paritesi 135,6 düzeyinde seyrediyor.İstanbul serbest piyasada dolar 19,4780 liradan, avro 21,5040 liradan satılıyor.Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 2.017 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,1 azalışla 73,7 dolardan işlem görüyor.