Haber Tarihi: 15 Aralık 2023 10:54 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 10:54

BONK coin nedir? BONK coin ne zaman listelenecek?

Amerika merkezli büyük Coinbase, Solana blockchain üzerinde bir köpek temalı token olan Bonk (BONK)'u listeleme yol haritasına eklediğini duyurdu. Peki, BONK coin nedir? BONK coin Binance'de ne zaman listelenecek?

BONK coin nedir? BONK coin ne zaman listelenecek?
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Yeni bir meme token olan "BONK", kripto dünyasındaki bir dizi büyük ismin ona şimdiden ciddi ilgi göstermesiyle kripto sahnesinde öne çıktı. İşte BONK coin projesi hakkında merak edilenler

Bonk Coin nedir?

BONK, kripto pazarındaki en yeni köpek temalı token ve Solana (SOL) blok zinciri üzerine inşa edildi. 29 Aralık'ta yapılan lansmanından bu yana BONK'un fiyatı, çoğu kripto varlığının değer kaybetmemek için mücadele ettiği bir dönemde benzeri görülmemiş bir şekilde %1.300 arttı.

Tokenin resmi Twitter sayfası kendisini "insanlar için ve halk tarafından ilk Solana Dog Coin" olarak gösteriyor. İnanılmaz derecede büyük bir maksimum arza (100 trilyon token) sahip ve bu nedenle CoinGecko'nun verilerine göre son 24 saatte %67 artışla şu anda token başına 0,00000120 ABD dolarında değer görüyor.

Bonk'un mizahi bir şekilde "Bonkpaper" olarak adlandırılan teknik incelemesine göre, 25 Aralık'taki resmi lansmanının ardından BONK geliştiricileri, Solana NFT koleksiyoncularına, sanatçılarına ve geliştiricilerine ilk token arzının %50'sini airdrops olarak dağıttı.

Sitelerinde yaptıkları açıklamaya göre, Openbook'un lansmanının yanı sıra, Openbonk adını verdikleri bir girişimle Solana Dex'lerine likiditeyi geri getirmeyi amaçlıyorlar!

 %50 airdrops dağılımı şu şekilde gerçekleşti;

%20 Solana Nft koleksiyonu ki bu da 297.000 bireysel Nft'den oluşmakta,

%15 Openbook trade,

%10 Solana Sanatçıları ve koleksiyonerleri,

%5 Solana geliştiricileri.

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