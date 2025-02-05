Bolu'da okullar tatil mi? 6 Şubat yarın Bolu'da okul var mı?

Yarın okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Kar yağışı yurt genelinde yeniden etkisini göstermeye başladı. Okulların tatil olup olmadığı, 6 Şubat günü ile gündeme geldi. Öğrenciler şimdi yurt genelinde meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle, "Bolu'da yarın okullar tatil mi, okul var mı?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Bolu'da yarın (6 Şubat) okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz Bolu Valiliğinden bir açıklama gelmedi.