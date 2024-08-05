Bodrum FK'ye Kongolu ön libero geliyor

Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Bodrum FK, transfer için yeni bir isimle temasa geçti. Yeşil-beyazlı ekip, son olarak Nantes forması giyen 27 yaşındaki Demokratik Kongolu merkez orta saha oyuncusu Samuel Moutoussamy'yi gündeme aldı.



Transferde çoğunlukla tercihini genç oyunculardan yana kullanan Muğla ekibinin tecrübeli bir ismi takıma kazandırmak istediği ifade edilirken, şu an boşta olan oyuncu ile önümüzdeki hafta içi temasa geçilecek. Sezon başlamadan önce oyuncuyu transfer etmek isteyen kurmayların orta sahanın yanı sıra ön libero ve orta sahanın solunda oynayabilen Moutoussamy transferi için oldukça istekli olduğu öğrenildi. Profesyonel kariyerine ACBB Altyapısında başlayan Moutoussamy, Montrouge FC, Lyon, FC Nantes B, Fortuna Sittard takımlarında da forma giydi. Nantes ile toplam 170 maça çıkan deneyimli oyuncu, 4 gol üretme başarısı gösterdi.



SÜRE ALAMIYORDU



Uzun süredir Nantes forması giyen deneyimli oyuncu Samuel Moutoussamy, Fransız ekibiyle geçen sezon 26 karşılaşmada görev yapmasına rağmen beklediği süreyi bir türlü bulamıyordu. Çıktığı karşılaşmaların yalnız 11'inde ilk 11'de görev yapan Moutoussamy, yedek kulübesinin gediklisi haline dönüşmüştü.



Demokratik Kongolu oyuncu, ülkesinin milli takımında 22 kez forma giyme başarısı gösterirken, deneyimli oyuncu çıktığı karşılaşmalarda gol veya asist katkısı üretemedi





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