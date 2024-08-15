Bodrum FK Puşcaş'a kavuştu

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, transferde daha önce anlaştığı George Puşcaş'a kavuştu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bodrum FK Puşcaş'a kavuştu
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15 Ağustos 2024 13:26
Süper Lig'deki ilk sezonuna evinde Gaziantep FK'ya 90+7'nci dakikada yediği golle 1-0 yenilerek başlayan Bodrum FK, transferde daha önce anlaştığı George Puşcaş'a kavuştu.

İtalya'da Genoa forması giyip yaklaşık 2 hafta önce prensipte el sıkışılan 28 yaşındaki Romanyalı forvet 3 yıllığına imza attı. Puşcaş, Bodrum ekibinin 9'uncu transferi oldu. Kariyerinde bir dönem İtalyan devi Inter'in de kadrosunda yer alan Puşcaş, geçen sezon kiralık oynadığı Bari'de çıktığı 15 maçta 4 kez fileleri havalandırmış, Romanya Milli Takımı forması altında çıktığı 44 maçta 11 gol atmıştı.
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