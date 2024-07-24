Bodrum FK gözünü Umut Nayir'e dikti

Süper Lig'in yeni ekibi, Fenerbahçe'nin golcü oyuncusuna talip oldu. Yeşil-beyazlı yönetim, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalara başlarken, sarı-lacivertlilerde kadroda bu yıl düşünülmeyen Umut Nayir için temaslar hemen başladı.
Süper Lig'de tarihinde ilk kez mücadele etmeye hazırlanan Bodrum FK'da gündem golcü transferdi. Yeşil-beyazlılar, ileri uçta forma giyen Celal Dumanlı ve Hagi Osman'a ek olarak iddialı bir golcü takviyesi planlarken, radara Umut Nayir takıldı. Fenerbahçe'de UEFA'ya giden listeye yazılmayan ve yeni sezonda gönderilecek isimler arasında yer alan golcü oyuncu için Muğla ekibi devreye girdi. Bodrum yönetimi, kariyerine Süper Lig'de sürdürmek isteyen 31 yaşındaki yerli oyuncuya teklif götürdü. Kulübüyle bir yıl daha kontratı bulunan Umut'tan olumlu bir geri dönüş alan kurmaylar, Fenerbahçe ile resmi temaslara da başlayacak.
KİRALIK DÜŞÜNÜLÜYOR
Muğla temsilcisinin Umut Nayir için ilk teklifi kiralama olacak. Bonservis engeli nedeniyle kiralama formülüne sıcak bakan Bodrum FK, sözleşmeye satın alma opsiyonunu da eklemeyi planlıyor. Ankaragücü altyapısından yetişen Umut Nayir, eski adıyla Osmanlıspor'a transfer olduktan sonra Yeni Malatya ve Göztepe'de de kiralık olarak oynadı.
2018'de önce Beşiktaş'a ardından da Fenerbahçe'ye transfer olan başarılı forvet, Bursa, Hajduk Split, Giresun, Eyüp ve Ümraniye'ye de de geçici olarak süre aldı. Transferin önümüzdeki günlerde şekillenmesi bekleniyor.
İSTEYENİ ÇOK
Umut Nayir için Bodrum FK başta olmak üzere Süper Lig'den yoğun ilgi var. F.Bahçe'nin kadroda düşünmediği oyuncu için Konyaspor, Antalyaspor, Samsunspor'un da teklifleri sarı-lacivertli yönetimin masasında. Kariyerinin 7 yılını farklı kulüplerde kiralık olarak geçiren Umut Nayir artık sürekli forma giyebileceği bir kulüp arıyor
[Kaynak: Yeni Asır Gazetesi]
Süper Lig'de tarihinde ilk kez mücadele etmeye hazırlanan Bodrum FK'da gündem golcü transferdi. Yeşil-beyazlılar, ileri uçta forma giyen Celal Dumanlı ve Hagi Osman'a ek olarak iddialı bir golcü takviyesi planlarken, radara Umut Nayir takıldı. Fenerbahçe'de UEFA'ya giden listeye yazılmayan ve yeni sezonda gönderilecek isimler arasında yer alan golcü oyuncu için Muğla ekibi devreye girdi. Bodrum yönetimi, kariyerine Süper Lig'de sürdürmek isteyen 31 yaşındaki yerli oyuncuya teklif götürdü. Kulübüyle bir yıl daha kontratı bulunan Umut'tan olumlu bir geri dönüş alan kurmaylar, Fenerbahçe ile resmi temaslara da başlayacak.
KİRALIK DÜŞÜNÜLÜYOR
Muğla temsilcisinin Umut Nayir için ilk teklifi kiralama olacak. Bonservis engeli nedeniyle kiralama formülüne sıcak bakan Bodrum FK, sözleşmeye satın alma opsiyonunu da eklemeyi planlıyor. Ankaragücü altyapısından yetişen Umut Nayir, eski adıyla Osmanlıspor'a transfer olduktan sonra Yeni Malatya ve Göztepe'de de kiralık olarak oynadı.
2018'de önce Beşiktaş'a ardından da Fenerbahçe'ye transfer olan başarılı forvet, Bursa, Hajduk Split, Giresun, Eyüp ve Ümraniye'ye de de geçici olarak süre aldı. Transferin önümüzdeki günlerde şekillenmesi bekleniyor.
İSTEYENİ ÇOK
Umut Nayir için Bodrum FK başta olmak üzere Süper Lig'den yoğun ilgi var. F.Bahçe'nin kadroda düşünmediği oyuncu için Konyaspor, Antalyaspor, Samsunspor'un da teklifleri sarı-lacivertli yönetimin masasında. Kariyerinin 7 yılını farklı kulüplerde kiralık olarak geçiren Umut Nayir artık sürekli forma giyebileceği bir kulüp arıyor
[Kaynak: Yeni Asır Gazetesi]
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