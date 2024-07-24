Bodrum FK gözünü Umut Nayir'e dikti

. Yeşil-beyazlı yönetim, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalara başlarken,Süper Lig'de tarihinde ilk kez mücadele etmeye hazırlanan Bodrum FK'da gündem golcü transferdi.. Fenerbahçe'de UEFA'ya giden listeye yazılmayan ve yeni sezonda gönderilecek isimler arasında yer alan golcü oyuncu için Muğla ekibi devreye girdi. Bodrum yönetimi, kariyerine Süper Lig'de sürdürmek isteyen 31 yaşındaki yerli oyuncuya teklif götürdü.Muğla temsilcisinin Umut Nayir için ilk teklifi kiralama olacak.Ankaragücü altyapısından yetişen Umut Nayir, eski adıyla Osmanlıspor'a transfer olduktan sonra Yeni Malatya ve Göztepe'de de kiralık olarak oynadı.2018'de önce Beşiktaş'a ardından da Fenerbahçe'ye transfer olan başarılı forvet,Umut Nayir için Bodrum FK başta olmak üzere Süper Lig'den yoğun ilgi var. F.Bahçe'nin kadroda düşünmediği oyuncu için Konyaspor, Antalyaspor, Samsunspor'un da teklifleri sarı-lacivertli yönetimin masasında. Kariyerinin 7 yılını farklı kulüplerde kiralık olarak geçiren Umut Nayir artık sürekli forma giyebileceği bir kulüp arıyor[Kaynak: Yeni Asır Gazetesi]