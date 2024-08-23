Bodrum FK Furkan'ı kiralık gönderdi

Bodrum Futbol Kulübü, genç futbolcularından Furkan Apaydın'ı 1 sezonluğuna 1'inci Lig temsilcisi Ümraniyespor'a kiralık gönderdi.

Haber; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bodrum FK Furkan'ı kiralık gönderdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ağustos 2024 17:46
Süper Lig ekibi Bodrum Futbol Kulübü, genç futbolcularından Furkan Apaydın'ı 1 sezonluğuna 1'inci Lig temsilcisi Ümraniyespor'a kiralık gönderdi.

Geçen sezon devre arasında Nazilli Belediyespor'dan alınan 22 yaşındaki stoper, 11 maçta forma giydiği yeşil-beyazlılarda 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery