Bodrum FK'de hedef milli kanat!

Trendyol Süper Lig'de ilk kez sahaya çıkarak son saniyelerde kalesinde gördüğü gol ile mağlup olan Bodrum FK, Burak Kapacak'ın ardından yeni bir transfer hamlesi için kolları sıvadı.



Geçtimiz gün evinde Gaziantep FK ile kozlarını paylaşan Muğla ekibi, alınan mağlubiyetin ardından eksik bölgeleri tespit etti. Acı bir reçete hazırlayan teknik direktör İsmet Taşdemir, yönetime ilk olarak sol kanata takviye yapılması yönünde öneride bulundu.



HEDEFTEKİ İSİM DOĞUKAN SİNİK



Kurmaylar, bu raporun üzerine son olarak Hatayspor forması giyen 25 yaşındaki milli kanat oyuncusu Doğukan Sinik'i gündemine aldı. Bonservisi 2025 yılına kadar Hull City'de bulunan Sinik için yoklama çekmeye hazırlanan yönetim, oyuncuyu takıma kazandırmak için İngiliz ekibiyle masaya oturmak istiyor.



KİRALAMA FORMÜLÜ



Kiralama formülünü devreye sokmak isteyen Yeşil-beyazlı kurmaylar, genç oyuncuyu transfer ederek sol tarafı garanti altına almak istiyor.





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