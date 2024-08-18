Bodrum FK'dan stoper atağı: Mads Andersen

Bodrum FK, savunma takviyesi için arayışlarına hız verdi. Muğla'nın Süper Lig'deki ilk ve tek temsilcisi Luton Town'dan Danimarkalı defans oyuncusu Mads Andersen için nabız yoklamaya başladı.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; Imago
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Bodrum FK'dan stoper atağı: Mads Andersen
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18 Ağustos 2024 13:39
Trendyol Süper Lig'de ilk maçında Gaziantep FK'ya mağlup olan Bodrum FK'da transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Öncelikle savunma güvenliğine önem veren yeşil-beyazlı yönetim, stoper arayışları doğrultusunda aradığı ismi İngiltere'de buldu.

Muğla ekibi, Championship temsilcisi Luton Town forması giyen 26 yaşındaki Mads Andersen için nabız yoklamaya başladı.

OLUMLU DÖNÜŞ

Kulübüyle sözleşmesi devam eden Danimarkalı savunmacıyla menajeri kanalıyla irtibata geçen kurmaylar, ilk temaslardan olumlu dönüş aldı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Geçen sezon Barnsley ekibinden Luton Town'a transfer olan Andersen'in, güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.

 

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