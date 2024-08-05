Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da forma giyen 27 yaşındki Kosovalı kanat oyuncusu Zymer Bytyqi, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini feshedilerek takımdan ayrılmıştı.



Şu anda boşta olan Bytyqi için Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor'un devreye girdiği öğrenildi.



Yaklaşık 3 milyon Euro piyasa değeri bulunan Bytyqi ile birçok kulübün temas halinde olduğu öğrenilirken, Bodrumspor yönetiminin vakit kaybetmeden oyuncuya imza attırmak istediği gelen bilgiler arasında yer aldı. Sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve on numara mevkilerinde de forma giyebilen Bytyqi, Sandnes Ulf'de futbola başlarken, Süper Lig'de uzun süre görev yaptı.



Kosovalı, Türkiye'de Antalyaspor'un yanı sıra Konyaspor'da forma giyerken, Avrupa'da Salzburg, Viking ve Olympiakos'ta oynadı. Alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen yeşil-beyazlıların tecrübeli oyuncu ile bu hafta içi masaya oturmak istediği kaydedildi.



Kaynak: Lider Gazete





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