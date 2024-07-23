Bodrum FK, Christophe Herelle'yi açıkladı

Bodrum FK tecrübeli stoper Christophe Herelle'yi kadrosuna kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Bodrum FK, Christophe Herelle'yi açıkladı
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23 Temmuz 2024 22:44
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, Metz'de forma giyen 31 yaşındaki Christophe Herelle ile anlaşmaya vardı. Yeşil-beyazlı ekip tecrübeli stoper ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Bodrum FK, transfer çalışmalarına vites düşürmeden devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip son olarak Fransa 1'inci Lig ekiplerinden Metz'de forma giyen tecrübeli stoper oyuncusu Christophe Herelle ile anlaşmaya vardı. 1.91'lik boyuyla dikkat çeken Christophe Herelle ile yeşil-beyazlı ekip 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Öte yandan, Christophe Herelle geçen sezon Metz formasıyla 19 maça çıkarken, 1620 dakika süre aldı.

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