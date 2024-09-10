Bodrum FK, Ajeti'yi transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, 31 yaşındaki Arnavut savunma oyuncusu Arlind Ajeti'yi renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bodrum FK, Ajeti'yi transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Eylül 2024 22:51
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, 31 yaşındaki Arnavut savunma oyuncusu Arlind Ajeti'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Romanya Süper Liga takımlarından CFR Cluj'de forma giyen savunma oyuncusu Arlind Ajeti ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Geçtiğimiz yıl CFR Cluj forması ile 22 maça çıkan Ajeti 3 kere fileleri havalandırdı, 1857 dakika süre aldı." bilgilerine yer verildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery