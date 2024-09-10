Bodrum'da Ajeti için geri sayım

Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK, yeni transferi Seferi'nin de vatandaşı olan 30 yaşındaki stoper Arlind Ajeti'yi ilçeye getirdi. Resmi imza an meselesi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bodrum'da Ajeti için geri sayım
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10 Eylül 2024 12:57
Milli ara dönüşünde cumartesi günü İstanbul Başakşehir'i konuk edecek Süper Lig'in yeni ekibi Sipay Bodrum FK, kadrosuna bir takviye daha gerçekleştiriyor.

Son olarak Arnavut kanat oyuncusu Taulant Seferi'yi kadrosuna katan yeşil-beyazlılar, şimdi de Seferi'nin vatandaşı Arlind Ajeti'nin transferinde sona geldi. Yeşilbeyazlılar 30 yaşındaki stoper için kulübüne 300 bin Euro bonservis ödeme konusunda anlaşmaya vardı.

Deneyimli futbolcunun da Bodrum'a gelerek yöneticilerle görüştüğü, kulübü ve tesisleri gezdiği öğrenildi.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yıllık maaş konusunda da yeşil-beyazlılar ile anlaşan tecrübeli oyuncunun transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Futbola Basel'de başlayan Ajeti; Concordia, Frosinone, Torino, Crotone, Grasshoppers, Vejle, Reggiana, Padova ve Pordenone'de görev almıştı. 1994 doğumlu futbolcu, Arnavutluk Milli Takım formasını da 28 kez giydi. Kulüp kariyerinde 221 resmi maça çıkan deneyimli stoper, rakip fileleri 17 kez sarsarak golcü kimliğiyle de ön plana çıktı. [Yeni Asır]

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