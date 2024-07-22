Bodrum'a Gambiyalı forvet!

Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK'nın, 25 yaşındaki Gambiyalı forvet Muhammed Badamosi ile ilgilendiği ortaya çıktı.



Sırp ekibi Cukaricki ile sözleşmesi sona eren Gambiyalı oyuncunun 1. Lig'in iddialı ekibi Kocaelispor ile görüştüğü ancak anlaşma sağlayamadığı belirtildi. Rusya'dan da teklifler alan Badamosi'nin kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği öğrenildi.



Bonservisi elinde olan forvete, Bodrum FK ile birlikte Gaziantep FK'nın da teklifte bulunduğu ifade edildi. Ancak Muğla ekibi hedefleri, kulüp yapısı ve ilçenin konumu nedeniyle futbolcu için bir adım daha öne çıkıyor.





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