Bodo/Glimt Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda | Bodo/Glimt Lugano canlı izle şifresiz Exxen Spor izle

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

UEFA Konferans Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Lugano, deplasmanda Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Peki, Bodo/Glimt Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bodo/Glimt Lugano maçı şifresiz canlı izleme detayları…Bodo/Glimt - Lugano maçı 30 Kasım Perşembe günü TSİ 19.45'te başlayacak.18.30 Astana (Kazakistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)20.45 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Lille (Fransa)20.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Slovan Bratislava (Slovakya)20.45 Gent (Belçika) - Zorya (Ukrayna)20.45 Ballkani (Kosova) - Viktoria Plzen (Çekya)20.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Lugano (İsviçre)20.45 Beşiktaş - Club Brugge (Belçika)20.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Zrinjski (Bosna Hersek)20.45 HJK (Finlandiya) - Aberdeen (İskoçya)23.00 Breidablik (İzlanda) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)23.00 Aston Villa (İngiltere) - Legia Varşova (Polonya)23.00 Fiorentina (İtalya) - Genk (Belçika)23.00 Cukaricki (Sırbistan) - Ferencvaros (Macaristan)23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - PAOK (Yunanistan)23.00 Nordsjaelland (Danimarka) - Fenerbahçe23.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Ludogorets (Bulgaristan)