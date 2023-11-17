Haber Tarihi: 17 Kasım 2023 15:58 - Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023 15:58

Bluesky nedir? Bluesky ınvite code (davet kodu) nasıl alınır?

Bluesky Social invite code alma detayları belli oldu. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Twitter için tehlike sinyalleri çalmaya devam ederken Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey, "Bluesky" uygulamasıyla geri dönüyor. Bluesky ınvite code (davet kodu) nasıl alınır?

Bluesky nedir? Bluesky ınvite code (davet kodu) nasıl alınır?
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En popüler sosyal medya uygulamalarından olan Twitter'da yaşanan sorunların ardından alternatif uygulamalara başvuruluyor. Twitter kurucusu Jack Dorsey'in yeni sosyal medya uygulaması Bluesky yepyeni bir alternatif olarak ortaya çıktı. Aynı zamanda Twitter'ın eski CEO'su olan Dorsey'in kullanıma sunduğu Bluesky hakkında araştırmalar hız kazandı. Ancak şu anda sadece davetiye ile giriş yapılabilen uygulama oldukça popüler hale geldi.. Peki bu kadar gizemli olan Bluesky nedir? Bluesky davet kodu nasıl alınır?

BLUESKY NEDİR?

Bluesky, Twitter gibi kısa mesajlar göndermenize ve takipçilerinizin gönderilerinizi görmesine olanak sağlayan bir platformdur. Ancak Bluesky'ın farkı, açık kaynak kodlu olmasıdır. Bu da platformun daha özelleştirilebilir ve güvenli olmasını sağlıyor.
Bluesky'ın geliştiricileri, platformun özelliklerinin topluluk tarafından belirlenmesine izin veren bir yönetim modeli sunuyor. Bu model kullanıcıların platformun geleceğini belirlemede etkin rol alabileceği anlamına geliyor.

Twitter'dan farklı olarak Bluesky iddiaya göre, kullanıcıların verilerini izlemiyor veya reklamcılık faaliyetleri için kullanmıyor. Bu da platformun daha güvenli bir alternatif olduğunu gösteriyor.

Bluesky'ın hızlı büyümesi, açık kaynaklı bir sosyal medya platformuna olan talebi gösteriyor. Platformun geliştiricileri Bluesky'ın gelecekte daha da büyüyeceğine inanıyor.

BLUESKY DAVET KODU NASIL ALINIR?

Bluesky şu anda bir davetiye sistemiyle çalışıyor: Yeni kullanıcılar sitede biraz zaman geçirdikten sonra az sayıda kişiyi buraya getirebiliyor, dolayısıyla katılım sınırlandırılmış durumda. Yine de pek çok kullanıcı, kısmen Musk'ın Twitter'ı yönetme biçimini protesto etmek amacıyla Bluesky'a kaçtı. Son dönemde yaşanan tartışmalar arasında sitenin doğrulama sürecinin kaldırılması ve yerine mavi tiklerin konması da yer alıyor. Bunu eleştirenler, gönderilerine daha fazla görünürlük sağlamak için ödeme yapabilen spam göndericileri ve trolleri güçlendirdiğini savunuyor.


Şu anda, Bluesky'ye girmenin iki ana yolu var. İlki en kolay olanıdır, ancak aynı zamanda en uzun sürer. Bu , Bluesky'nin web sitesine kaydolmak olurdu.(yeni bir sekmede açılır).

1. Adım: Bluesky'nin yalnızca davetli beta sürümü için web sitesini ziyaret edin.

2 Adım: Metin kutusuna geçerli bir e-posta adresi yazın ve "Bekleme Listesine Katıl"ı tıklayın.


3. Adım: Bir davet gelene kadar bekleyin ve gelen kutunuzu özenle izleyin.

Evet, ne yazık ki, bekleme listesinden bir davet beklemek şu anda girmenin tek kesin yolu. Eğlenceli değil, ama yapması gerekecek... bir ilişkiniz yoksa.

İçeri girmenin diğer yol, halihazırda Bluesky kullanan birini tanımaktır. Mevcut kullanıcılar, istedikleri kişilerle paylaşmak için haftada bir kod alır. Fazla bir şey değil (ve mevcut herhangi bir Bluesky kullanıcısının neredeyse kesinlikle zaten kod isteyen çok fazla arkadaşı vardır), ancak ayağınızı kapıya sokmanın başka bir yolu.

Bununla birlikte, buradaki en olası sonuç, bizim gibi beklemeniz gerekeceğidir. Umarız Twitter, davetiniz görünene kadar çalışmaya devam eder.
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