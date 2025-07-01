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Bir şehrin yeniden doğuşu: Bursaspor

TFF 2. Lig'e yükselen Bursaspor'da başkan Enes Çelik, yeni sezonda şampiyonluğu hedeflediklerini açıkladı.

calendar 01 Temmuz 2025 11:08 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2025 11:10
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Bir şehrin yeniden doğuşu: Bursaspor
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükselen Bursaspor, 23 Ağustos'ta başlayacak yeni sezonu iple çekiyor.

Şu ana kadar 10 transferle kadrosunu güçlendiren yeşil-beyazlılarda hedef; geçen sezonki şampiyonluğun ardından 2.Lig'de de zirveye çıkarak 1. Lig'e yükselmek ve Süper Lig'e dev bir adam daha atmak.

Başkan Enes Çelik, yaptığı açıklamada, Bursaspor etrafında kenetlenmenin önemine vurgu yaptı. Geçen yıl yönetim olarak 1 milyar TL'nin üzerinde borç ödediklerini belirten Çelik, şehirden maddi ve manevi destek beklediklerini ifade ederek, "Bursaspor'un yeniden ayağa kalkışı sadece bir futbol başarısı değil; bu şehir için yeniden doğuş hikayesidir. Herkesin bu mücadelede yeri olmalı" diye konuştu.

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