Haber Tarihi: 22 Kasım 2023 10:34 - Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023 10:34

Binance CEO'su istifa etti mi? Changpeng Zhao (CZ) neden istifa etti?

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance'nin kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao'nun hakkındaki suçlamaları kabul ederek istifa etti. Peki, Binance CEO'su Changpeng Zhao (CZ) neden istifa etti?

Binance CEO'su istifa etti mi? Changpeng Zhao (CZ) neden istifa etti?
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Binance'in CEO'su Changpeng Zhao (CZ), ABD'de kara para aklamayla ilgili yasaları ihlal ettiğini itiraf ederek hükümetle anlaşmaya gitti.
Buna göre Binance, Mali Suçlarla Mücadele Birimi (FinCEN) ile yapılan anlaşma kapsamında 3,4 milyar dolar ve Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) ile yapılan anlaşma kapsamında 968 milyon dolarlık ceza ödeyecek.

Binance'in ödeyeceği yaklaşık 4,3 milyar dolar, bugüne kadar verilen en büyük cezalardan birisi.

İSTİFA ETTİ

Binance CEO'su Zhao, anlaşma kapsamında istifa etmeyi ve 50 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti.

Zhao, X hesabından yaptığı paylaşımda, hatalar yaptığını ve sorumluluk alması gerektiğini belirterek Binance ve kendisi için en doğrusu olacak şekilde şirketin CEO'luğundan ayrıldığını duyurdu.

"YENİ CEO RICHARD TENG"

Zhao, şirketin üst yöneticilerinden Richard Teng'in artık Binance CEO'su olarak görev yapacağını açıklayarak Teng'in 30 yılı aşkın finansal hizmetler ve düzenleme tecrübesiyle şirketin bir sonraki büyüme döneminde yönünü belirleyeceğini ifade etti.


Zhao, şirketin tarihsel bilgisine sahip bir hissedar ve eski CEO olarak, ABD hükümetiyle yapılan anlaşmaya uygun şekilde, gerektiğinde danışmanlık yapmak üzere hazır olacağını bildirdi.

ŞİMDİ NE YAPACAK?

Zhao, son 6,5 yıldır gerçek bir mola vermediğini, bu sebeple öncelikle bir süre çalışmalarına ara vereceğini kaydetti.

Zhao, bundan sonra muhtemelen bazı uzun dönemli yatırım yapacağını, kendini yeniden bir starT-up'ı yönetecek bir CEO olarak göremediğini, dinleyici olması durumunda, az sayıda yeni girişimciye özel olarak mentorluk yapmaya açık olabileceğini belirtti.
ABD ile varılan anlaşmaya işaret eden Zhao, Binance'in herhangi bir kullanıcı fonunu kötüye kullandığının veya herhangi bir piyasa manipülasyonuna karıştığının iddia edilmediğine dikkati çekti.
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YELLEN: ŞÜPHELİ İŞLEMLERİ BİLDİRMEDİLER

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, bazı yetkililerle birlikte basın toplantısı düzenledi.

Binance'in yıllar önce ABD pazarından çıktığını iddia ettiğini, ancak gerçekte ABD'li kullanıcılar ve ülkeyle önemli bağlantılarını koruduğunun tespit edildiğini aktaran Yellen, şirketin şüpheli işlemleri de bildirmediğini kaydetti.

Yellen, platformun ABD yaptırımlarını ihlal eden 1,5 milyondan fazla sanal para ticaretine izin verdiğini bildirdi.

Garland da şirketin geçmiş işlemleri incelemesi ve şüpheli faaliyetleri federal yetkililere bildirmesi gerektiğini kaydetti.

SEC DAVA AÇMIŞTI

ABD'li düzenleyici kurumlar kripto para borsası Binance ve CEO'su Changpeng Zhao'ya "yalanlar ağı" işlettiği iddiasıyla dava açmıştı.

ABD'nin sermaye piyasaları düzenleme kurumu SEC Washington'da federal mahkemeye bulunduğu şikayet dosyasında Binance, Zhao ve ABD kripto para borsasına yönelik 13 suçlamada bulunmuştu.

SEC, Binance'in yapay işlem hacmi oluşturduğunu, müşterilerin parasını izinsiz kullandığını ve ABD vatandaşlarının platformu kullanmasını engelleyemediğini söylemişti.

Önceki akşam, Binance'in ABD'de devam eden soruşturma ve davalarının sona erdirilmesi için 4 milyar doların üzerinde ceza ödemesi talep edildiği bildirilmişti.

 
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