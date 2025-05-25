Beşiktaş stoper hattına transfer yapmak için harekete geçti. Siyah-Beyazlılar, listesine birçok oyuncuyu eklerken sürpriz bir isim daha gündeme geldi.



Takvim'in haberine göre siyah beyazlıların Çekya Ligi takımlarından Slavia Prag'da forma giyen 25 yaşındaki Nijeryalı stoper Igoh Ogbu için harekete geçtiği öğrenildi.



Beşiktaş'ın yıldız oyuncunun menajeriyle önümüzdeki günlerde temas kuracağı ve transfer şartlarının masaya yatırılacağı belirtildi.



PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO



Son yıllarda büyük bir çıkış yakalayan ve piyasa değeri 10 milyon Euro olan Ogbu, güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyeti ile dikkatleri çekiyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Slavia Prag formasıyla 34 karşılaşmada görev alan Ogbu, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.







