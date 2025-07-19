Beşiktaş'ta Walker-Peters yerine James Justin!

Beşiktaş'ın İstanbul'a getirmek istediği ancak daha sonra oyuncunun 'Ailevi nedenlerden dolayı' gelemeyeceğini ifade ettiği, sonrasında Beşiktaş'ın transferden vazgeçtiği Kyle Walker-Peters, West Ham United ile anlaştı.
Siyah- Beyazlılar, bunun üzerine sağ bek transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-Beyazlılar'ın gündemine gelen son isim Leicester City forması giyen James Justin oldu.
2019 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyen Justin'in sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan yıldız oyuncu, geride kalan sezonda 29 karşılaşmada görev aldı. 4 gol atarken 2 de asist yaptı. Sağ kanatta görev yapan Justin, sol bek pozisyonunda oynayabiliyor. 1 kez İngiltere Milli Takım formasını giyen tecrübeli futbolcu, Premier Lig'de 99 maçta forma giydi.
Siyah- Beyazlılar, bunun üzerine sağ bek transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-Beyazlılar'ın gündemine gelen son isim Leicester City forması giyen James Justin oldu.
2019 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyen Justin'in sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan yıldız oyuncu, geride kalan sezonda 29 karşılaşmada görev aldı. 4 gol atarken 2 de asist yaptı. Sağ kanatta görev yapan Justin, sol bek pozisyonunda oynayabiliyor. 1 kez İngiltere Milli Takım formasını giyen tecrübeli futbolcu, Premier Lig'de 99 maçta forma giydi.