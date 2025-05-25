Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy için karar!

Beşiktaş'ta genç yıldız Semih Kılıçsoy ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.



Bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in planlarında yer bulamayan 18 yaşındaki oyuncunun, gelecek sezon kiralık olarak gönderilmesi gündeme geldi.



1.LİG KULÜPLERİNİN İLGİSİ VAR



Kadroda düşünülmeyen Semih'in, düzenli forma giyebileceği bir takıma kiralanması hedefleniyor. Bu doğrultuda özellikle 1. Lig kulüplerinin şimdiden genç oyuncuya ilgi gösterdiği belirtiliyor.



Süper Lig seviyesinde yeterince süre bulması zor görünen Kılıçsoy için son kararı Solskjaer verecek. Beşiktaş yönetimi ise gelişimi açısından en doğru kulübü seçmek istiyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Beşiktaş formasıyla 44 maça çıkan genç yıldız, 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.



