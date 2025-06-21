Beşiktaş, Salih Özcan transferini bitirmek için Borussia Dortmund ile görüşmelerini hızlandırdı.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Alman devi, millî oyuncu için 5 milyon avro talep ederken siyah beyazlılar bu rakamı 3 milyon seviyelerine indirmek için pazarlıklarını sürdürüyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 26 maçta 790 dakika forma giyen Salih, gol veya asist katkısı yapamadı.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Alman devi, millî oyuncu için 5 milyon avro talep ederken siyah beyazlılar bu rakamı 3 milyon seviyelerine indirmek için pazarlıklarını sürdürüyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 26 maçta 790 dakika forma giyen Salih, gol veya asist katkısı yapamadı.
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...