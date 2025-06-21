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Beşiktaş'ta Salih Özcan pazarlığı

Beşiktaş, Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan transferinde pazarlıklarını sürdürüyor.

calendar 21 Haziran 2025 10:18
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Salih Özcan pazarlığı
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Beşiktaş, Salih Özcan transferini bitirmek için Borussia Dortmund ile görüşmelerini hızlandırdı.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Alman devi, millî oyuncu için 5 milyon avro talep ederken siyah beyazlılar bu rakamı 3 milyon seviyelerine indirmek için pazarlıklarını sürdürüyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 26 maçta 790 dakika forma giyen Salih, gol veya asist katkısı yapamadı. 


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